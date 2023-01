Fredricson neråt på rankningen – von Eckermann etta

Under nästan hela 2022 var Sveriges två hoppryttare Peder Fredricson och Henrik von Eckermann med bland de tio bästa på världsrankningen.

Peder Fredricson inledde det förra året som världsetta, medan Henrik von Eckermann fanns på fjärde plats.

Fredricson behöll den platsen till juni då schweizaren Martin Fuchs tog över förstaplatsen.

Fuchs fick dock bara behålla den i två månader. Sedan tog nästa svensk över tronen. I augusti blev 41-årige Henrik von Eckermann världsetta, och den platsen behöll han året ut.

När årets första rankning nu har publicerats är von Eckermann fortsatt i topp, och han har till och med ökat avståndet till tvåan Martin Fuchs.

Men sedan december förra året är Henrik von Eckermann ensam svensk bland de tio bästa. I december rankades Peder Fredricson på elfte plats, och i januari har han trillat ner till 17:e plats.

Bakom fallet på rakningen ligger ett medvetet beslut från Fredricson att tävla mindre under 2022, för att ha mer tid hemma på gården med familjen. Men också det faktum att hans tre bästa hästar All In, Catch Me Not och Christian K börjar bli till åren. All In och Catch Me Not är båda 17 år och Christian K 16 år.

Visserligen svarade alla tre hästarna för starka insatser under 2022, men med ålderns rätt behöver de mer tid för återhämtning och kan inte tävlas lika ofta. För att komma högt på rakningen krävs att man tävlar mycket, och för det krävs många topphästar.

Bakom de tre veteranerna har Fredricson ett gäng lovande hästar i åtta-nioårsåldern, men vilken av dem som tar steget fram och blir stallets nästa stora stjärna återstår att se.