Fredricson och Baryard pallade trycket på Stockholms stadion

Efter en felfri första runda och ledning med sju hundradelar gick hemmalaget Stockholm Hearts med Peder Fredricson och Malin Baryard in i den andra rundan i laghoppningen på lördagen. Betydligt fler ryttare var felfria på lördagens andra runda än under fredagen. Men bara ett lag var felfria båda dagarna. Huvudkonkurrenterna Rome Gladiators som inför lördagen bara var sju hundradelar från svenskduon rev ett hinder vilket gav Fredricson och Baryard möjligheten att vinna så länge de var felfria. Den chansen tog svenskarna.

Peder Fredricson bytte häst från fredagens Catch me not S till sin guldklimp All in. Malin Baryard Johnsson red som vanligt sin Indiana.

– Hon är i så bra form och gör mitt jobb mycket enklare i dag, säger Malin Baryard Johnsson.

Bild 1 av 2 Pieter Devos kraschade in i det sista hindret med sin häst Color Rain. Både ryttare och häst såg ut att vara okej efter händelserna och Devos tog sig av banan för egen maskin. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån Bild 2 av 2 Pieter Devos kraschade in i det sista hindret med sin häst Color Rain. Både ryttare och häst såg ut att vara okej efter händelserna och Devos tog sig av banan av egen maskin. Foto: JESPER ZERMAN Bildspel

Under tävlingen skedde några otäcka fall på det sista hindret.

Tävlingen inleddes med att engelsmannen Jack Whitaker slängdes av från Q Parvatti N när hästen tvärnitade framför ett hinder. Whitakerräddades av att den airbag han hade i västen löstes ut.

Även Pieter Devos slängdes av sin häst Color Rain på samma hinder.

Henrik von Eckermann med King Edward hade bäst tid av alla ryttare på 71.12 och var också felfri men hans lag Scandinavian Vikings hade inget att säga till om i toppen.