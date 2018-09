Fredricson om VM-hästen: ”En enorm kraft i den lilla kroppen”

I Tryon i North Carolina, där regnet föll under hela söndagen, bekantar sig Christian K med sin omgivning. Valacken har bara hunnit vara några dagar i USA men trots att han är mästerskapsdebutant tar han det mesta med ro.

– Christian är enormt utåtriktad. Han är en väldigt smart häst som är nyfiken och öppen, säger Peder Fredricson.

Det låter som han och All In är olika som individer?

– Ja, väldigt. Deras personlighet är helt olika. All In är mer introvert medan Christian K är väldigt kontaktsökande och positiv till det mesta.

– Det är dessutom två hästar som du måste rida på helt olika sätt, och charmen med den här sporten är just att varje ny häst är en ny utmaning. Att hitta de rätta knapparna för varje häst är spännande och utvecklande för mig som ryttare. Det hade inte alls varit lika roligt om alla hästar var likadana och man skulle ha gjort samma sak varje dag.

Peder fortsätter med ett skratt:

– Enda likheten mellan All In och Christian K är att de båda är små och bruna. Och så klart att de är väldigt duktiga hopphästar.

Sagohästen All In presenterade sig för en större publik under OS i Rio 2016 när han och Peder vann OS-silver.

Förra sommaren följde de upp silvret med EM-guld på hemmaplan.

Tanken var att det skulle ha varit All In som hade trampat omkring på VM-området i Tryon. Visserligen hade han säkert varit något mindre road än Christian – det där med nya miljöer tar tid för känslige All In att vänja sig vid – men inne på VM-banan hade han med all säkerhet visat klassen.

Det är inte för inte som All In räknas som en av världens bästa hopphästar.

Men med hästar går saker sällan som planerat. En ömmande has höll All In borta från tävlingsbanorna under en lång tid, och tiden att få honom i VM-form blev för kort.

Därför är det i stället Christian K som är i Tryon.

Det var för snart två år sedan som Peder började rida Christian.

På uppdrag av Charlotte Söderströms ägare All In började Peder direkt efter OS i Rio att leta efter ytterligare en häst som kunde gå de högsta klasserna.

Under en tävling på Elmia i Jönköping var det två han tittade extra på. Den ena var Christian K och den andra Hansson.

– Det är lite roligt med tanke på att jag nu har båda i mitt stall, säger Peder.

Men innan vi kommer till historien om hur Hansson hamnade hos Peder Fredricson återvänder vi till den där tävlingen på Elmia.

– Jag tyckte mycket om båda två, men vi bestämde oss för att pröva Christian. Det syntes att han hade ett bra tryck i hoppet, bra elasticitet och bra mekanik i sättet han rör sig på.

Christian K reds då av Strömsholmsryttaren Daniel Svensson som också ägde hästen tillsammans med Sven Ingvarsson.

Det tog bara några veckor av provridning, sedan var köpet klart och Christian K installerade i Peders stall på Österlen.

– Det gick relativt fort att lära känna honom.

Därmed inte sagt att Christian K är lättriden. I och med att han är väldigt stark kräver han en kunnig och erfaren ryttare.

Även om Hansson valdes bort i den första vändan kunde inte Peder riktigt släppa tankarna på honom.

I början av året fick han möjlighet att börja tävla valacken, som i likhet med Christian ägdes av Sven Ingvarsson, för att hästen skulle testas ordentligt i större tävlingar.

Peder och Hansson visade sig fungera bra tillsammans och tidigare i somras såg en annan av Peders trogna hästägare Astrid Ohlin till att säkra hästen åt Peder när hon gick in som delägare tillsammans med Sven Ingvarsson.

– Även om vi hittade All In utomlands så köper vi faktiskt de flesta hästarna från Sverige. Jag skulle säga att 90 procent av de hästarna som vi köper till Grevlundagården kommer från Sverige, säger Peder,

– Det finns flera anledningar till det. En är självklart att jag tycker att vi har många bra hästar i Sverige. En annan är att vi ofta kan de här hästarnas härstamning i flera led. Ofta har vi till och med ridit mamman eller pappan. Det ger en trygghet.

– Men man får inte begränsa sig. Ser vi någon bra häst utomlands är vi öppna för det.

När det stod klart att All In inte skulle kunna vara med i VM hade Peder alltså två hästar att välja på – Christian K och Hansson.

– Det är absolut ett lyxproblem att ha flera så här bra hästar. All In var ju mitt förstval, men när han inte hann bli redo blev det tack vare det ändå ett VM för mig.

Varken Christian K eller Hansson har gått något mästerskap tidigare. Båda har gjort fina resultat, men det som till sist fällde avgörandet var att Peder och Christian K hade haft mer tid tillsammans.

Även om Christian K är en väldigt duktig häst är han ingen All In. Inte än i alla fall.

Han är stabil – vilket kommer att vara väldigt viktigt i lagtävlingen – men ännu inte tillräckligt snabb för att Peder och Christian på förhand ska kunna kallas för ett medaljhopp individuellt.

– Eftersom han är stark blir hans ridbarhet lite svår. Därför kommer det att vara en utmaning för mig att ha en tid som är bra nog i den första dagens tidshoppning. Och under resten av mästerskapet kommer jag hela tiden få jobba för att klara maxtiden.

Däremot är det svenska laget en stark medaljkandidat.

– På pappret tycker jag att vi har ett väldigt starkt lag, säger Peder Fredricson.

Efter en regnig söndag ska solen på måndagen börja skina över Tryon igen.

Under måndagen kommer de svenska hopphästarna att veterinärbesiktas. På tisdagen får de komma in och känna på underlaget i VM-arenan och också hoppa ett par hinder.

På onsdag börjar allvaret när den första omgången i lagtävlingen avgörs.

