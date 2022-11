Fredricson snabbast: ”Seger på ålderns höst”

– Christian är en riktig kämpe, säger en glad Peder Fredricson efter segern.

– All In är ju stjärnan i stallet, och Christian har fått rycka in när det har funnits plats. Han börjar ju bli till åren nu så det var kul att han kunde leverera en seger på ålderns höst, fortsätter Fredricson om den 16-årige valacken som han bland annat tagit VM-silver i lag med.

En glad Peder Fredricson gör sig redo att ta emot publikens jubel efter segern. Foto: Pi Frisk

Inför söndagskvällens Grand Prix-hoppning, den högsta och mest prestigefyllda hoppklassen under tävlingarna i Friends arena, hade två svenska ryttare stått som segrare i tidigare klasser.

Världsettan Henrik von Eckermann hade vunnit två klasser med Hollywood, och Stephanie Holmén en klass med Flip's Little Sparrow, kallad för Sparven.

Men redan i grundomgången stod det klart att ingen av dem skulle vara med och slåss om segern i tävlingarnas sista klass.

Henrik von Eckermann och Dzara Dorchival rev två hinder, och gick de inte vidare till omhoppning.

För Stephanie Holmén försvann chansen till seger redan i mitten av banan när Sparven inte var i balans över ett hinder vilket resulterade i att Holmén trillade av. Varken häst eller ryttare skadade sig, men i och med avfallningen var ekipaget uteslutet.

Stephanie Holmén vann på fredagen en 150-hoppning, men när GP-hoppningen avgjordes under söndagen tog det roliga slut redan i grundomgången när hon trillade av hästen Flip's Little Sparrow, Foto: Pi Frisk

Bland de åtta ekipagen som var felfria och klara för omhoppning, fanns dock fyra svenska hopp Angelica Augustsson Zanotelli/ Chadora Lady, Jens Fredricson/ Markan Cosmopolit, Malin Baryard Johnsson/Harley Davidsson och Peder Fredricson/ Christian K.

När Peder Fredricson, 50 år, kom in som sista startande i omhoppningen var belgaren Olivier Philippaerts på Miro i ledningen efter en väldigt snabb runda.

Peder och Christian K visade dock direkt att de tänkte utmana. Den svenska stjärnan satte högsta fart från start, och tog den enda snäva svängen efter den andra.

När ekipaget gick i mål hördes ett högt jubel hos den stora publiken.

– Jag såg inte först vad vi hade för tid, men när jag hörde publiken tänkte jag att så högt skulle de inte skrika om jag inte hade vunnit, säger Peder Fredricson med ett leende.

Christian K är egentligen inte den snabbaste av hästar, men i söndagskvällens hoppning gick det riktigt fort. Foto: Pi Frisk

Han hade rätt. Peder Fredricson och Christian K snabbast av alla, 44 hundradelare före Olivier Philippaerts och Miro.

– Christian är egentligen inte den snabbaste hästen, och jag trodde nog inte att vi skulle vinna i dag. Men vi fick till en riktigt bra runda, säger Peder Fredricson.

– Det är ju en fördel att starta som sista ryttare eftersom man då har de andras tider att gå på, och vet var man kan chansa lite.