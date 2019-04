Fredricson vinner – och har chans att rida hem världscupen

– Han är en cool häst, och jag är så glad för ägaren Ebba Berglöfs skull, säger Peder Fredricson efter segern.

– Den här hästen betyder enormt mycket för henne, och hon är fortfarande väldigt delaktig.

Inför söndagens avgörande – som är uppdelat på två omgångar – ligger Peder Fredricson tvåa.

Han är bara ett fel bakom ledande spanjoren Eduardo Alvarez Aznar, som kom tvåa i fredagens finalomgång.

– Jag är glad för den här segern, men jag tar absolut inte ut något i förskott.

– Man ska komma ihåg att vi bara har kommit halvvägs in i världscupfinalen än. Det är väldigt tätt i toppen, och fortfarande helt öppet vem som kommer att vinna.

I torsdagens finalomgång red Peder Fredricson på All In. Ekipaget fick ett nedslag och slutade elva.

Till den andra finalomgången, som avgjordes i Scandinavium i Göteborg på fredagskvällen, hade Peder valt att byta häst. I stället för All In red han Catch Me Not,

Catch Me Not är 13 år, men han har bara tävlat internationellt ett år.

Tillsammans med Peder Fredricson visade dock valacken världsklass inför en jublande hemmapublik. Ekipaget var felfritt i både grundomgången och omhoppningen.

När de dessutom var snabbast av alla i omhoppningen var segern deras.

Detta trots att ekipaget blev störda strax före starten i grundomgången.

När den polske ryttaren Jaroslaw Skrzyczynski, som red före Peder Fredricson, var felfri hördes ett högt jubel. Något som fick väntande Catch Me Not att reagera.

Rutinerade Peder lyckades dock få hästen att glömma bort allt som hände runt omkring honom, och i stället koncentrera sig på uppgiften.

Efter torsdagens finalomgång var Peder tveksam om någon svensk skulle blanda sig i slutstriden.

Efter fredagens omgång vet vi att en ryttare är med i kampen om slutsegern.

– Det här är ju min första världscupfinal, och jag är visst inte speciellt bra på att tippa, säger Peder Fredricson med ett leende.

Om det blir All In eller Catch Me Not som Peder rider i söndagens final har han ännu inte bestämt.

– Båda hästarna kommer att besiktas under lördagen och sedan tar jag ett beslut efter det, säger han.

– Men jag var väldigt glad över det sättet som Catch Me Not hoppade på i dag, och den inställning som han visade.

För den svenska förhandsfavoriten Henrik von Eckermann minskade dock hoppet om en framskjuten finalplacering när han och hästen Mary Lou rev ett hinder och fick fyra fel.

– Det här har inte varit min vecka, konstaterar Henrik von Eckermann som rev ett hinder även i torsdagens finalomgång.

För den tredje svenska finalryttaren debutanten Irma Karlsson slutade fredagen i tårar. Hennes häst Ida van de Bisschop vägrade två gånger på samma hinder. Därmed blev ekipaget uteslutet.

– Jag hade hoppats på en bättre insats av mig själv, säger Irma Karlsson.