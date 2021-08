Fredricsons förändring – började träna för att vinna

Peder Fredricson är en av världens bästa ryttare, men tidigare hade han en akilleshäl. När han var felfri var tiden inte alltid tillräckligt snabb för att han skulle vara med och slåss om segern.

I dag är bilden annorlunda. När Peder Fredricson är vidare till omhoppning vet konkurrenterna att de måste se upp.

– Hoppning går ut på att vara felfri – och rida snabbt. Därför ville jag träna på ett sätt som åtminstone gav mig och teamet förutsättningar att vinna, även om man självklart inte lyckas alla gånger.

– Att ha ett uppsatt mål och en plan för hur vi skulle göra för att lyckas har varit otroligt inspirerande, och hästarna har tyckt att det har varit lika roligt.

När Peder Fredricson red i mål i lagfinalen i OS med den snabbaste tiden i omhoppningen kunde alla se att hans nya sätt att träna de senaste åren har gett önskvärt resultat. Nu är han också en av världens snabbaste ryttare.

Efter de intensiva dagarna i OS-staden Tokyo har Peder Fredricson kommit in i rutinerna igen. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Peder Fredricson firade framgångarna i Tokyo med att resa till London för att tävla.

En vecka efter att han och hästen All In hade säkrat det svenska OS-guldet i lag vann han där en prestigefylld Grand Prix-hoppning med EM-hästen Catch Me Not.

Sedan hände något som är mer ovanligt än både medaljer och stora segrar. Peder Fredricson tog nämligen tävlingsledigt två helger i rad.

När DN når honom är han på väg för att se en av sönerna spela fotbollsmatch.

– Det tog lite tid att smälta allt som hände i Tokyo, men nu är jag inne i rutinerna igen, säger Peder Fredricson.

Därmed är han redo för nästa medaljjakt. På onsdag inleds EM i Tyskland.

Första klassen – som både ingår i den individuella tävlingen och lagtävlingen – är en tidshoppning. Den klassen kommer att sätta tonen för resten av mästerskapet. Något som borde passa den snabba svenska stjärnan.

En glad Peder Fredricson sekunderna efter målgången i Tokyo. Han och hästen All In har precis säkrat det svenska lagguldet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det där med att slå sig till ro och vara nöjd med sakernas tillstånd är inte riktigt Peder Fredricsons grej.

– Jag gillar när saker rör sig framåt och jag ser en utveckling.

Så när han kom hem från OS i Rio 2016, efter att ha hoppat hem ett OS-silver med All In, började han fundera över vad som kunde förbättras. Svaret blev att han behövde bli snabbare.

– Inom hästhoppning tränar vi traditionellt sett aldrig på tid. Vi tränar en massa andra saker – till exempel avspändhet och kommunikation – som man självklart måste träna på men bland dem ingår inte att träna på tid, berättar Peder Fredricson.

Varför är det så?

– Jag tror att ett av skälen är att det ligger lite utanför bekvämlighetszonen. Det är inte något som vi är uppväxta med och vana vid.

Peder bestämde sig för att det var dags att kliva ut ur bekvämlighetszonen.

Första steget var att analysera vilka styrkor och svagheter han hade när det vankades omhoppning på tid, eller tidshoppningar där tiden är avgörande redan i grundomgången.

– Ska du bli bättre på något måste du veta vad du behöver träna på.

Det var i det arbetet som alpinskidåkning kom att spela en viktig roll. Via SOK fick Peder Fredricson hjälp att analysera sina ritter med samma program som de alpina skidåkarna analyserar sina åk.

– Efter omhoppningarna gjorde vi en så kallade ”head to head-analys” där det gick att se var jag avgjorde eller förlorade, berättar Peder Fredricson.

– Tack vare den blev det tydligt för mig att det inte alltid är där man tror att man förlorade eller vann som det verkligen hände.

Nästa steg blev att med hjälp av samma program analysera hur lång tid det tog för Peder mellan varje hinder.

– För mig var det här ett väldigt viktigt underlag att få.

Peder Fredricson söker ständigt efter nya saker att förbättra både när det gäller hästarna och den egna ridningen. Foto: Johan Nilsson/TT

När den analysen var gjord var första steget i planen avklarat. Steg två visade sig vara något mer komplicerat.

Full av entusiasm bestämde sig Peder Fredricson för att medvetet träna på att bli snabbare, men det var inte helt enkelt.

– Det fungerade inte riktigt som jag hoppats. Kanske för att det som sagt var något utanför bekvämlighetszonen.

Han tog då kontakt med Peter Eriksson som under många år tillhörde landslaget i hoppning, och som Peder Fredricson vann OS-silver i lag tillsammans med 2004.

– Jag förklarade för honom att jag inte ville plocka bort något från den träning som jag redan gjorde utan att jag utöver det ville träna på att bli snabbare tre timmar i veckan. Jag ville se hur stor förändring och förbättring som kunde ske om vi aktivt jobbade med det, berättar Peder Fredricson.

– Träningen fick självklart inte ske på bekostnad av hästarnas välfärd utan skulle göras med känsla och tajmning.

– Efter det blev det här vårt gemensamma projekt. Varken jag eller Peter hade tidigare gjort något liknande och tillsammans prövade vi oss fram.

Det är inte bara antal galoppsprång som avgör om man vinner eller inte. Det är väldigt många andra små detaljer som också har betydelse.

När Peder avgjorde OS-finalen i laghoppningen tog han fram till det näst sista hindret ett galoppsprång mindre än USA:s ryttare och tjänade avgörande tiondelar.

– Men det är inte bara antal galoppsprång som avgör om man vinner eller inte. Något som har blivit tydligt när jag har analyserat mina och konkurrenternas omhoppningar.

– Väldigt många andra små detaljer har också betydelse, som hur man hoppar hindret. Ska man till exempel svänga höger direkt efter är det viktigt att man hoppar hindret i högerkanten?

– Alla detaljer är lika viktiga om man ska ha marginalerna på sin sida.

Peder Fredricson fortsätter med ett kort skratt:

– I den individuella OS-finalen hade jag till exempel inte marginalerna på min sida vilket gjorde att jag förlorade den.

För även om Peder Fredricson i dag hanterar konsten att rida fort är det inte givet att det alltid blir segrar. Konkurrensen i världstoppen blir allt hårdare för varje år. Något Peder fick känna av i den individuella OS-finalen i Tokyo, som avgjordes två dagar före lagfinalen.

Där var britten Ben Maher – som också är ruskigt snabb i omhoppningar – 17 retfulla hundradelar snabbare än silvermedaljören från Sverige.

Lagkompisen Malin Baryard Johnsson tar en bild på en trött men lycklig Peder Fredricson den sista dagen i Tokyo. Nu är han tillbaka i rutinerna igen och på onsdag inleds jakten på nya medaljer. Foto: Pontus Lundahl/TT

Peder Fredricsons målmedvetna arbete för att bli snabbare inspirerar naturligtvis den kommande generationen svenska mästerskapsryttare.

– Jag tror absolut att det här är något som vi framöver kan tillföra vårt svenska system för unga ryttare, men än en gång det får absolut inte gå ut över det andra arbetet, säger Peder Fredricson.

– Saker måste göras i rätt ordning. Först måste alla ryttare börja med att få hästen avspänd och lyhörd. När det sitter kan man börja träna på det här.

– Men om man klarar av att på ett avspänt sätt rida i ett visst tempo och göra snäva svängar på hemmaplan blir det inte en sådan stor grej när du kommer på en tävling och ska göra det. Vilket egentligen inte är så märkligt. Tränar du aldrig på något blir du inte bättre på det.

Inom många idrotter är analysverktyg av olika slag i dag en självklarhet. Alla delar av en hockeymatch eller i ett simlopp bryts ner till sin minsta beståndsdel för att ge ny kunskap.

– Inom ridsporten är vi inte riktigt där än. Även om jag nu har testat är det säkert på en väldigt amatörmässig nivå om man jämför med många andra idrotter som har stora team som analyserar.

– Vi håller på att lära oss hur vi kan använda det, men jag tycker att det har varit väldigt roligt och det har gett mig enormt mycket.

EM-hästen Catch Me Not har gjort väldigt bra resultat under våren och sommaren. Foto: Johan Nilsson/TT

När OS-hästen All In har fått en välbehövlig vila efter de dubbla medaljerna är Peder Fredricson redo för ett nytt mästerskap. I EM rider han på mästerskapsdebuterande Catch Me Not.

Grundtanken med Fredricsons och Erikssons projekt var att det var ryttaren som skulle hitta vägar att bli snabbare på. Föga förvånande nämns därför Peder Fredricson och Catch Me Not som en av guldfavoriterna i EM. För även med den hästen kan han rida fort.

– Catch Me Not har haft en suverän säsong, konstaterar Peder Fredricson samtidigt som han är noga med att inte ta ut några medaljer i förskott.

– Är han i form och trivs på banan har han kapaciteten som krävs för att det skulle kunna gå riktigt bra, men allting måste falla på plats. Det är först när man har kommit igång och börjat tävla som man vet om det kommer att bli något bra.

