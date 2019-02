Utöver All In, som Peder Fredricson vann tävlingarnas högsta klass tillsammans med, hade han också med sig Zacramento och Catch Me Not till Lilleström.

Efter tävlingen fick ingen av hästarna återvända till sina vanliga boxar hemma på Grevlundagården.

– Nej, samtliga hästar som var på plats i Lilleström hålls isolerade på en närliggande gård, säger Peders hustru Lisen Bratt Fredricson.

– Vi har också varit i kontakt med distriktsveterinären för att få veta hur vi ska göra. Inkubationstiden är tio dagar, så de får stanna där under den tiden.

Under de här tio dagarna kommer personalen på Grevlundagården regelbundet kontrollera hästarna, och ta deras temp.

Norwegian Horse Festival genomfördes i Lilleström under förra veckan, och i söndags bekräftade arrangörerna att en av de deltagande hästarna hade insjuknat.

Hästen fördes till veterinärkliniken med neurologiska symptom samt milda aningssvårigheter.

I och med att det fanns en misstanke om att hästen drabbats av det allvarliga och smittsamma ”abortviruset” HVE-1, som även drabbat flera anläggningar i Stockholmsområdet, tog man direkt beslutet att isolera hästen.

Provsvaren beräknas komma först i slutet av den här veckan, men Peder Fredricson som tävlade i Lilleström har valt att ta det säkra före det osäkra.

– Jag skulle inte säga att vi är oroliga, men däremot måste man ta sådana här saker på allvar. Vi är alltid försiktiga och noggranna när det gäller hästarnas välmående så för oss var det en självklarhet att direkt vidta säkerhetsåtgärder, säger Lisen Bratt Fredricson.

Utöver Peder Fredricson deltog flera andra svenska ryttare också i Norwegian Horse Festival bland annat dressyrryttaren Nina Lilja som på sin Facebook-sida berättar att hon enligt Svenska ridsportförbundets rekommendationer stänger sin anläggning till den 3 mars.

Även hoppryttaren Fredrik Spetz har via sociala medier meddelat att de tre hästar som han hade med sig till Lilleström är satta i karantän.

