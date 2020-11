Fredricsons miljontapp – prispengarna har minskat med 90 procent

Fakta. Peder Fredricson

Född: 30 januari 1972.

Familj: Hustrun Lisen Bratt Fredricson och parets tre barn Carsten, Hjalmar och Bill.

Bor: På Grevlundagården utanför Kivik på Österlen. Gården ligger högt över havet, omgärdad av fruktodlingar, med en vidunderlig utsikt över Hanöbukten.

Yrke: Hoppryttare samt driver tillsammans med hustrun Lisen Grevlundagårdens tävlings- och försäljningsverksamhet.

Meriter i urval: EM-guld individuellt 2017 tillsammans med All In, OS-silver individuellt 2016 tillsammans med All In, OS-silver i lag 2004 tillsammans med Magic Bengtsson, VM-silver i lag 2018 tillsammans med Christian K, EM-silver i lag 2017 tillsammans med All In.

Rankad: Han är för närvarande rankad fyra på världsrankningen. Som bäst har han varit tvåa.

OS nästa: Peder Fredricsons nästa stora mål är OS i Tokyo till sommaren – om det nu blir av.