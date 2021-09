Fredricsons segervapen – hemliga specialskor

När EM i tyska Riesenbeck inleddes under onsdagen svarade Peder Fredricson och Catch Me not för en snabb och felfri runda i den inledande tidshoppningen.

Bara hemmaryttaren David Will och C Vier var snabbare.

Den inledande tidshoppningen är viktig, men inte avgörande.

– Mitt mål i dag var att vara topp tio, men det flöt på bra. Jag kunde hålla rytmen och tiden räckte till en andra plats, säger Peder Fredricson.

– Men det viktiga är som sagt inte att vinna den här klassen utan att hoppa på ett sätt där jag som ryttare ger hästen bra förutsättningar att hoppa bra även de kommande rundorna när hindrena blir lite större.

– Samtidigt vill man så klart vara med i matchen.

Det här han nu i allra högsta grad.

I Tokyo red Peder Fredricson hem OS-guldet i lag och OS-silvret individuellt tillsammans med All In. Efter de tuffa veckorna i Tokyo har nu All In välförtjänt vila.

I EM rider Peder Fredricson i stället mästerskapsdebuterande Catch Me Not – en häst som har övertygat under våren och sommaren.

För bara några veckor sedan vann Peder och den 15-årige valacken en prestigefylld Grand Prix-hoppning i London och tidigare i somras tog de en lika meriterande seger under tävlingarna på Stockholms stadion.

– Ja, han har verkligen haft en fin säsong, berömmer Fredricson.

De stora framgångarna har kommit efter att Peder Fredricson bestämde sig för att plocka av hästen dess skor. Numera rider Peder under perioder alla sina hästar utan skor.

– När Catch Me Not blev av med skorna kände han sig väldigt bekväm med det, och en bekväm häst hoppar ofta bra.

I och med att EM avgörs på gräs och inte fibersand var Peder dock tvungen att i förra veckan åter igen sätta skor på Catch Me Not. För att hästen inte ska riskera att halka om gräset till exempel blir blött behövs nämligen broddar.

Efter onsdagens ritt berättade Peder Fredricson, som alltid söker efter saker att förbättra, för DN att Catch Me Not hoppar med specialskor på sig.

Kan du berätta lite mer om dem?

– Nej, inte just nu. Jag vill inte avslöja för mycket, säger detaljernas mästare Peder Fredricson med ett kort skratt.

Mitt under ett mästerskap vill han inte ge konkurrenterna några nya idéer, men att barfotahästen trivs riktigt bra i specialskorna märktes när EM drog i gång.

Enligt det tävlingsformat som används i EM räknades Peder Fredricsons andra plats i den inledande tidshoppningen om till felpoäng.

Vinnaren David Will från Tyskland har med sig noll fel till torsdagens andra omgång. Peder Fredricson har med sig 0,46 fel vilket innebär att han är mindre än ett tidsfel bakom.

Tredjeplacerade Douglas Lindelöw har med sig 1,17 fel.

På torsdag fortsätter EM-tävlingarna med den andra lagomgången – som även den är individuellt kval. På fredag avgörs sedan lagtävlingen.

De 25 bästa individuellt efter de tre lagomgångarna går vidare till söndagens individuella final.

