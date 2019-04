Fredricsons superhäst är tillbaka i guldstaden

– Det är alltid kul att tävla i Göteborg, säger Peder Fredricson.

– Redan när jag kom hit och skulle parkera lastbilen – parkeringsplatsen är på samma ställe som vi hade uppstallningen under EM – fick jag en bra känsla.

Peder Fredricson fortsätter med ett leende:

– Och All In verkar väldigt nöjd med att vara tillbaka.

Sommaren 2017 sken solen över Ullevi när Peder Fredricson och All In red hem ett svenskt EM-guld i hoppning.

Det var också i Göteborg två år tidigare som All In på allvar presenterade sig när han vann en stor internationell Grand Prix-hoppning i Scandinavium.

En seger som underströk att snacket om att Peder Fredricson hade fått tag i en av världens bästa hopphästar stämde.

Efter guldet i EM, och OS-silvret året före, har Peder Fredricson fortsatt att skörda framgångar på hoppbanor runt om i världen. Förra sommaren ingick han bland annat i det svenska silverlaget i VM.

Men hans senaste framgångar har kommit tillsammans med andra hästar än All In. För när Peder Fredricson har tävlat intensivt de senaste två åren, har 13-årige All In däremot tävlat sparsamt.

– Skälet till det har varit olika saker. Först hade han lite problem med magen som vi behövde få ordning på. När vi hade fått det blev han varm i en has, och då ville vi inte skynda på något utan få ordning på det, berättar Peder Fredricson.

Det var med andra ord inga allvarliga skador, men med en guldklimp som All In tar varken ryttare eller ägare några risker.

Det var också det som gjorde att Peder Fredricson i början av februari berättade att han var tveksam till om han över huvud taget skulle ställa upp i världscupfinalen.

Han ville vara helt säker på att All In var redo innan han tog ett beslut.

Svaret på fick han när valacken på ett imponerande sätt vann i norska Lilleström.

– Men sedan kom ju viruset som gjorde att vi var tvungna att ändra om tävlingsplaneringen.

En häst som deltog i tävlingarna i Lilleström visade sig nämligen ha drabbats av det fruktade viruset EHV-1, som även kallas för abortvirus.

Det gjorde att All In, och övriga hästar som Peder Fredricson hade haft med sig till tävlingarna, sattes i karantän i tre veckor.

– Men nu är vi tillbaka på banan och hästarna känns jättefina, säger han.

Med sig till Göteborg har han nämligen inte bara en finalhäst utan två, All In och Catch Me Not.

I världscupfinalen, som avgörs i tre omgångar, får nämligen ryttarna byta hästar i de olika finalomgångarna om de så önskar.

Peder Fredricsons plan är att han ska rida All In i torsdagens viktiga tidshoppning.

– Det är viktigt att vara med från start om man ska ha med toppen att göra på söndag, så det är målet. All In är normalt sett en snabb häst, samtidigt måste man hela tiden avväga så att man visserligen rider fort men inte för fort så att en bom trillar.

Troligtvis kommer Peder Fredricson sedan att rida Catch Me Not i den andra finalomgången som avgörs på fredagskväll.

Vem som blir hans häst i söndagens tredje och avgörande finalomgång beror helt enkelt på vem som känns piggast då.

Trots EM-, VM, och OS-medaljer på meritlistan är veckans världscupfinal hans första final.

– Det här är första gången som jag har kvalat in till finalen, och det känns riktigt bra att det blir finaldebut inför hemmapubliken, säger Peder Fredricson.

En publik som dessutom älskar superhästen All In.