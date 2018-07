Fredricsons superhäst utmanas inför VM

om crygt– Det är otroligt egentligen. Hade någon för fem år sedan sagt till mig att jag i framtiden skulle ha tre hästar som alla har kapaciteten att gå ett mästerskap hade jag nog bara skakat på huvudet, säger Peder Fredricson som för närvarande är rankad tvåa i världen.

Inför VM i Tryon i USA, som avgörs i september, är det dock verklighet.

– Jag ska inte säga att det är en tillfällighet för jag har jobbat hårt för det, men samtidigt ger det ena det andra. När man har flera bra hästar har man möjlighet att matcha varje häst på ett bra sätt och bra hästar öppnar också dörrar till bättre tävlingar.

Hemma i stallet har Peder den stora stjärnan, tolvårige valacken All In. Tillsammans har de tagit både EM-guld och OS-silver.

Under Peders ledning har All In utvecklats till en av världens bästa hopphästar – kanske till och med den allra bästa.

Därmed borde han så klart vara given i VM, men frågan är vilken form All In är i efter sitt långa tävlingsuppehåll.

I februari i år meddelade Peder att valacken var varm i en has. Han var inte halt och magnetkameraundersökningen kunde inte hitta någon skada, men Peder valde att ta det säkra före det osäkra och gav All In en lång vila.

Först i mitten av juni gjorde guldhästen comeback på tävlingsbanan.

– Han har gjort tre tävlingar så här långt och gjort det bra. Jag räknar med att låta honom få två tävlingar till för att komma i gång, sedan är det dags att testa honom och låta honom gå två-tre tävlingar fullt ut för att kunna avgöra om han är rätt häst att åka till VM, säger Peder.

Situationen är inte ny för Peder.

Även inför förra sommarens EM missade All In ett stort antal tävlingar, den gången på grund av en magoperation, men när EM avgjordes var valacken i storform.

– Jämför man tidsperspektivet i år med inför EM förra året kan man säga att vi är ungefär i samma fas nu som då.

– Kommer det inga bakslag borde det gå, men det är inte alltid som allt går enligt plan med hästar och hans hälsa är det viktigaste. Jag kommer inte att chansa.

För majoriteten av de VM-aktuella ryttarna skulle osäkerheten kring deras mästerskapshäst orsaka en hel del nervositet.

De flesta ryttare har en – eller i bästa fall två – hästar som har kapaciteten att gå ett mästerskap. Skälet är att hästar som har den här kapaciteten både är svåra att hitta och dessutom dyra att köpa.

Peder är dock i den lyckliga situationen att han har starka och trogna hästägare som backar hans satsning, men framför allt har han själv en förmåga att utveckla de här guldklimparna från talanger till stjärnor.

Skulle All In inte hinna bli redo till VM kan det i stället bli Christian K eller Hansson som blir Peders VM-häst.

Christian K tog Peder över i slutet av 2016 och i dag är de etablerade på en hög nivå.

– Christian är en modig häst med stor kapacitet, säger Peder.

Den elvaårige valacken är dock inte enkel att rida. Inne på hoppbanan kan han bli väldigt stark och dra i väg.

– Vi har haft svårt att hitta en betsling som har funkat på honom, men nu tror jag vi har lyckats.

Hansson är det senaste tillskottet i stallet. Det var i början av året som Peder började rida den tioårige valacken. Peder blev snabbt förtjust i honom, men hästen var till salu och Peder visste att han när som helst kunde förlora hästen om rätt köpare dök upp.

Men för några veckor sedan blev klart att den där rätta köparen var Peders mest trogna hästägare Astrid Ohlin. Astrid och Peder har jobbat tillsammans i över 20 år, och när hon bestämde sig för att köpa halva Hansson säkrades också Peders framtid på hästryggen.

Den andra halvan ägs även i fortsättningen av Sven Ingvarsson.

– Hansson är en försiktig häst med en väldigt bra hinderuppfattning, men att han skulle utvecklas så här snabbt hade jag inte ens vågat hoppats på.

Måndagen den 30 juli kommer hopplandslagets förbundskapten Henrik Ankarcrona att presentera vilka ryttare han har tagit ut till VM – men först i början av september måste man definitivt anmäla vilken häst det är som ryttaren kommer att ställa upp med.

