Fredricsons val – superhästen får försvara guldet

– Men eftersom man får ta med sig två hästar har jag valt att ta med även Christian K i fall något skulle hända, fortsätter han.

Peder Fredricsons plats i det svenska hopplaget i nästa veckas ryttar-EM i Rotterdam var självklar.

Världstvåan Fredricson är Sveriges mest framgångsrike ryttare, och i stallet har han flera möjliga mästerskapshästar.

Frågan när laget presenterades för två veckor sedan var i stället vilken häst han skulle välja. Svaret på den frågan fick vi dock inte.

Peder Fredricson var nämligen uttagen med både All In och Christian K.

Ryttarna får dock bara starta med en häst, och när DN pratar med Peder Fredricson svävar han först en aning på målet när han får frågan om vem han kommer att välja.

Efter en kort stund kommer dock ett rakt besked.

All In är hans förstaval, Christian K följer med till Rotterdam som backup.

– Skulle jag känna att All In inte är i form – man vet ju aldrig med hästar – väljer jag Christian. Men som sagt, tanken är att det ska bli All In som går EM.

Fredricsons val att säkra upp med två hästar på plats i Rotterdam beror både på att han kort och gott kan. När övriga svenska ryttare är glada över att ha en mästerskapshäst har Peder två, ja till och med ytterligare någon hemma i stallet.

Men framför allt beror beslutet på omsorg om superhästen och publikfavoriten 13-årige valacken All In.

Hästen ska vara 100-procentig såväl formmässigt som fysiskt för att Peder ska utsätta honom för den utmaning som ett EM, med fyra tuffa rundor, är.

För två år sedan vann Peder Fredricson och All In EM-guld inför en jublande hemmapublik i Göteborg.

Året efter EM-guldet tävlade All In väldigt sporadiskt. Valacken, som Peder Fredricson själv har utbildat och som av många anses vara världens bästa hopphäst, hade inte drabbats av någon allvarlig skada men Fredricson kände att något inte riktigt stämde.

Bland annat var hästen under perioder varm i en has, och till och från hade han också problem med magen.

För att inte riskera något fick All In därför ta det lugnt, och i förra årets VM red Peder i stället Christian K.

I år har dock All In gjort comeback på allvar, och under sommaren har valacken imponerat.

– Ja, hans sommar har varit outstanding, ja egentligen har hela hans år varit det. Han har ju fått tävla sparsamt, men vunnit i stort sett alla gånger som han har startat, säger Peder Fredricson.

– Men det som har hänt är historia. Nu är det nuet och framtiden som räknas, och jag tar aldrig något för givet, lägger Peder snabbt till.

Peder Fredricson vet att livet som ryttare är oförutsägbart. Därför är han noga med att aldrig ta ut något i förskott.

På måndag i Rotterdam veterinärbesiktas samtliga EM-hästar. Efter det måste ryttarna anmäla vilken häst de ska rida.

Under EM-veckan arrangeras det, till skillnad från VM, även hoppklasser som inte ingår i mästerskapet. I dem får EM-ryttarna starta på andra hästar än sin mästerskapshäst. Klasserna är också öppna för lagens reserver.

Går allt enligt planen kommer Christian K att tävla i några av de här klasserna som förberedelse inför en tävling i Calgary två veckor efter EM.

Ryttarna får inte byta häst under mästerskapet. Den häst som de startar i den första klassen, som avgörs på onsdagen, är också den häst som de måste rida i de följande.

Guide: Allt du behöver veta om ryttar-EM