Frida Karlsson om turbulensen i landslaget: ”Alla har mer eller mindre påverkats”

Längdlandslaget söker ny landslagschef och två av fyra tränare har hoppat av.

Trots att turbulensen fortsätter har Frida Karlsson, 20 år, inga planer på att skapa ett eget team, som Charlotte Kalla gjorde under ett par säsonger.

– Nej, jag tror och litar på att vi kommer ha en bättre organisation i år. Alla har ju märkt att det varit lite rörigt och det har alla mer eller mindre påverkats av, säger Karlsson till DN.

Hon känner en trygghet i att jobba med Per Nilsson som sin personliga tränare.

– Jag jobbar väldigt nära Per och det kommer jag fortsätta att göra. Rent träningsmässigt kommer jag inte ta in så mycket från landslaget, om man tänker så. Per och jag har en plan och vi bor på samma ställe.

Frida Karlsson, som länge hade tävlingsförbud innan hon avslutade säsongen med att sensationellt besegra Therese Johaug på tremilen i Holmenkollen, tar gärna intryck av de andra åkarna i landslaget.

– När jag åker på läger försöker jag att ta så mycket hjälp av de andra åkarna som möjligt. Men rent träningsmässigt så har jag jag och Per en tydlig syn som jag alltid tar med mig.

Karlsson är tydlig med att hon vill se en ny landslagsorganisation säsongen 2020–2021.

– Det önskvärda läget är en trygg och stabil organisation där vi åkare kan få de bästa förutsättningar för att göra det vi ska och det vi måste göra för att utvecklas och bli bättre. Landslagstränarna behöver en chef över dem så att vi får en organisation som jobbar tillsammans. Någon som leder verksamheten framåt så alla är på samma spår.

Förutom Per Nilsson har hon hjälp av landslagstränarna Magnus Ingesson och Stefan Thomson.

– Det blir mer på läger som vi jobbar närmare varandra. De har styrt min styrketräning och den biten på gymmet.

Har du gillat det?

– Ja, jag har blivit starkare så då har det väl funkat?

Läs mer: Skidskytten Stina Nilsson har kvar SOK-stöd

Läs mer: Johan Esk: Längdchefen måste hitta en ledare som kan ena åkarna