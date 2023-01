Frida Karlssons lyft: "Aldrig varit bättre grundtränad"

Nilsson är, utöver Karlssons personliga tränare, tränare för det tyska damlandslaget.

Han är inte förvånad över Karlssons prestationer i Tour de Ski – och han såg inte heller särskilt förvånad ut när Karlsson tog hem onsdagens lopp i Oberstdorf.

Det var Karlssons andra raka etappseger och nu leder hon Tour de Ski med nära en och en halv minut inför de tre sista loppen i Val de Fiemme.

De båda stod och skrattade och kramade varandra i den mixade zonen.

Hur ofta hörs ni när ni båda är här?

– Varje dag, man ser henne i spåren, förut har jag haft distansförhållande, säger Per Nilsson och skrattar.

– Det är en stor fördel att se henne på plats och prata med henne.

Det gäller att vara stabil och ta chansen när man känner att man har den.

I våras lämnade Karlsson längdlandslaget under uppmärksammade former för att träna på egen hand under försäsongen.

Har Frida lyft sig sedan hon började med satsningen utanför landslaget?

– Det har varit lite svårare att värdera när hon tränat mycket själv. I år kanske vi inte har gjort så många tester på henne, men hon har aldrig varit bättre grundtränad, tycker jag, säger Nilsson.

Hur ska hon förvalta läget för att vinna touren?

– Att ha kontroll i varje lopp, man får inte ”riska”. Hon gillar ju att gå för det. Det gäller att vara stabil och ta chansen när man känner att man har den.

Karlsson har under Tour de Ski fått kritik för att hon går ut för hårt.

Frida Karlsson har imponerat stort i Tour de Ski. Foto: Maxime Thore/Bildbyrån

Nilsson skrattar när det kommer upp på tal.

– Hon öppnar lugnt nu mot när hon var 15 år. Då var det absolut full gas. Hon är en offensiv åkare och gillar att ha den inställningen också, men jag tror också att man ser nu, utan Johaug (Therese), att det inte behövs ett perfekt lopp för att vinna.

Vad är det som kan hota henne från att vinna touren?

– Normalt sett är hon en bra klättrare. Hon har det syreupptaget, jag tror hon känner sig trygg, säger Nilsson om den ökända klättringen uppför Alpe Cermis på söndag.

– Sedan är det flera andra som är bra. Man vet inte riktigt Kalvås (Anne Kjersti, Norge) och Wengs (Tiril Udnes, Norge) kapacitet uppför heller.

Synergin mellan olika muskler, vilka olika muskler man jobbar med, där tycker jag nästan att hon utvecklats mest.

Vad har hon förbättrat sedan hon började med sin egen satsning?

– De sista åren har hennes styrketräning utvecklats mycket. Hon jobbar tajt med en sjukgymnast och styrketränare, inte med att man bara ska vara starkare, utan att man kopplar ihop alla delar tillsammans. Den synergin mellan olika muskler, vilka olika muskler man jobbar med, där tycker jag nästan att hon utvecklats mest.

Kan hon bli lika dominant som Johaug?

– Det är jättesvårt att säga. Johaug var extrem under sina sista år. Framtiden får utvisa om hon har den energin, att lägga ner lika mycket och hur länge hon ska hålla på – men så länge hon har det här drivet så kommer hon vara där uppe, det är jag helt säker på.

Fakta. Så fortsätter Tour de Ski. Etapp 5, fredag 6 januari: Val di Fiemme, Italien, sprint, klassisk stil, damer och herrar, kval och finaler (klockan 10.00/12.30). Etapp 6, den 7 januari: Val di Fiemme, 15 kilometer, masstart, klassisk stil, damer och herrar (11.45/13.30). Etapp 7, den 8 januari: Val di Fiemme, 10 kilometer, masstart, fri stil (finalklättring), damer och herrar (11.00/12.45). Visa mer

Fakta: Totalställningen. Tour de Ski, damer, efter fyra av sju etapper: 1) Frida Karlsson, Sverige. 2) Tiril Udnes Weng, Norge, +1.28 3) Anne Kjersti Kalvå, Norge, +1.31. 4) Krista Pärmäkoski, Finland, +1.41. 5) Kerttu Niskanen, Finland, +1.55 … 25) Moa Ilar, +5.17. 29) Maja Dahlqvist, +5.54. 34) Ida Dahl, +6.30. 36) Anna Dyvik, +6.46. 41) Märtha Rosenberg, +7.30. Visa mer

