Frillesås varnade motståndarna för sin hemmaplan

Hammarby bandy ställer in hemmapremiären

Var?

Flustret, Uppsala. Två stenkast från Studenternas IP där både dam- och herrfinalen spelas den 23 mars 2019.

Vilka var där?

Samtliga 14 klubbar med spelare och tränare blandat med förbundsfolk. Lägg där till en rad mediehus samt Stefan ”X:et” Erixon som siade om säsongen uppe på scen.

Vem fick förhandstipset?

I en enkät med 228 spelare och ledare trodde hela 51 procent att Villa Lidköping ror hem guldet. På andra plats, mil bakom, hittar vi Sandviken på 16 procent.

Nykomlingarna?

Frillesås BK är det första laget någonsin från Halland som nått elitserien i bandy. Den andra nykomlingen Falun är tillbaka åtta år efter konkursen och omstarten i division ett. Enligt Stefan ”X:et” Erixon blir sejouren kortvarig för båda lagen som han tippar i botten.

”Du åker en brutalt lång väg långt in i skogen, lite som att åka en tidsmaskin till 80-talet. Kanske sent 70-tal”.

Fredrik Johansson, Frillesås, fick beskriva hemmaarenan Sjöaremossens isbana för sina motståndare.

Vem blir bandyns nästa storstjärna?

Frågan ställdes i enkäten. 29 procent tror att Villa Lidköpings Joel Broberg blir Sveriges nästa stjärna om tre till fem år.

”Jag är väl ganska allround. Jag har väl ingen jättestyrka men är väl inte jättedålig på någonting heller”, konstaterade 18-åringen något ödmjukt.

Problem med is?

Hammarbys premiär mot Villa Lidköping den 26 oktober ställdes in på grund av det varma vädret. Även Motala påtalade sina bekymmer man haft under försäsongen.

”Vi har gjort fyra pass på stor is hittills och tränat på barmark. Vår målsättning är att bli ett stabilt elitserielag och får vi en hall finns det alla möjligheter det till. Får vi inte det är chansen lika med noll”, menade tränaren Mattias Sjöholm.

Bandy i tv?

Under vintern kommer Sportkanalen, som är en del av C More, att sända 13 matcher från grundserien. Finalen på både dam- och herrsidan den 23 mars direktsänds i SVT.