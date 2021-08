Frölings islossning – hjälte mot Norrköping

Nils Fröling har länge målats upp som en stor talang i Kalmar men det här året har det gått troll i poängprotokollet.

Åtminstone fram till måndagskvällens match mot Norrköping.

Efter att inte ha gjort vare sig mål eller assist under säsongen hittade 21-åringen rätt i 17:e minuten. Fröling fick bollen till vänster och tog sig in i straffområdet. Han vek in till höger och sköt distinkt in 1–0 i ena hörnet.

Kalmar hade ytterligare ett antal chanser men det hade även Norrköping. Bland annat missade Samuel Adegbenro ett jätteläge tidigt i matchen när han chippade över från nära håll.

Men det var Kalmar som gick till pausvila med en 1–0-ledning i ryggen.

– Det är skönt att sätta första för säsongen. Nu har jag kommit över den barriären och förhoppningsvis kommer det fler, säger Fröling i paus till Discovery.

Nog kom det fler alltid, och Fröling behövde inte vänta särskilt länge.

Drygt fem minuter in i andra halvlek hittade Romario in med en fin passning till Fröling i straffområdet som sköt bollen via ribban och in.

Hemmasupportrarna hade där och då inte mycket att jubla åt men i 70:e minuten höjdes ljudnivån på läktaren. Då byttes skadedrabbade Christoffer Nyman in och han gjorde därmed sin första match på drygt tre månader.

Med Nyman på planen fick Norrköping en boll i nät i 80:e minuten. Men Nyman bedömdes ha varit offside och stört målvakten Lucas Hägg Johansson varpå målet dömdes bort.

Samuel Adegbenro putsade till siffrorna på tilläggstid med en reducering, men Kalmar vann med 2–1.

Segern var Kalmars andra raka i allsvenskan och man tar sig förbi Häcken upp till sjunde plats. Norrköping är sexa i tabellen med 20 poäng, samma poäng som Kalmar men med bättre målskillnad.

