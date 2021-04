Frölunda avslutade grundserien med tung seger

Frölunda var länge laget att slå i SHL-ishockeyn efter en stark inledning på säsongen. Men Göteborgslaget har visat upp en klart sämre form efter nyår.

Därför kan 2–1-segern mot Växjö – en seger som satte punkt för grundserien – kanske fungera som en moralhöjare inför det som komma skall.

– Det är skönt att vi får ta med oss en seger till play in. Det är ett starkt motstånd vi möter, säger Frölundas back Anders Grönlund i C More.

Frölunda tog ledningen med drygt två minuter kvar att spela av första perioden. Mycket tack vare Jan Mursak. Slovenen tog sig hela vägen från egen blålinje fram till Viktor Fasth i Växjös mål. Men Mursak hakades i avslutsögonblicket och straff tilldömdes.

Straffen fick dock inte Mursak ta hand om – i stället fick junioren Theodor Niederbach förtroendet. 19-åringen tackade för det med att vackert finta bort Fasth för att sedan lägga in 1–0-pucken i mål med en backhand.

– Jag har väl varit vass på träningarna och så fick jag chansen i dag, säger Niederbach.

– Jag går på ren instinkt bara och så gick det hem den här gången, säger han om straffen.

I andra perioden utökade Frölunda ledningen genom Anders Grönlund. Backen stod och laddade strax nedanför blålinjen när han fick passningen från Max Friberg varpå han distinkt sköt in pucken bakom Fasth.

– Offensivt är det bra, tycker jag. Vi har 2–0 och mersmak för ett mål till. Defensivt pendlar det lite för mycket för att jag ska vara helt nöjd, sa Frölundas tränare Roger Rönnberg inför sista perioden.

Växjö skulle klara av att bryta målnollan tidigt i tredje perioden. Emil Pettersson sköt ett skott i stolpen varpå Andrew Calof slog in reduceringen på volley.

Växjö satsade hårt för en kvittering på slutet när man i powerplay tog ut målvakten. Men fler mål blev det inte och Frölunda vann med 2–1.

Segern gör att Frölunda befäster sjundeplatsen och gör sig nu redo för åttondelsfinal mot Djurgården i vad som blir en repris på SM-finalen från 2019. Färjestad och Malmö möts i den andra åttondelsfinalen.

Växjö har en match kvar att spela – mot Malmö på lördag – men är redan klara grundserievinnare.