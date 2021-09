Frölunda föll ihop i premiären – seger för Brynäs

Publiken var tillbaka i Scandinavium. Dessvärre för Frölundas fans också lagets dåliga vana från i fjol att tappa klara ledningar.

Brynäs gjorde fyra raka mål och vände 0–2-underläge till en inte orättvis premiärseger.

– Vi blir jättestressade och bjuder på en massa lägen, sade Frölundatränaren Roger Rönnberg besviket till C More.

Förra säsongens kvallag Brynäs visade stark moral med veteranerna Greg Scott och Nicklas Danielsson som anförare, som nye Mikko Manner bästa tänkbara start på tränarjobbet i Gävle.

Det blev en match med två ansikten i Göteborg.

Frölunda satte högsta fart från första nedsläpp och Brynäs hängde inte riktigt med.

Linus Nässén styrde in Simon Edvinssons skott från blå linjen redan efter fyra minuter och sedan fick nye Brynäsmålvakten Veini Vehviläinen bekänna färg. Det var flera benparader i den högre skolan. När han åter tvingades kapitulera satt två brynäsare på utvisningsbänken. Frölundas nyförvärv Jacob Nilsson lyckades på något sätt valla in pucken via Vehviläinen från en position bakom förlängda mållinjen.

Förra säsongen var en mardröm för Gävlelaget och den här började alltså inte mycket bättre, men gästerna var långt ifrån ofarliga. Även Niklas Rubin i hemmakassan fick göra några vassa räddningar, men kunde inte stå emot när Oscar Eklind stal pucken från Mattias Norlinder och serverade Nicklas Danielsson en perfekt passning framför mål.

– Det var viktigt för oss att få det målet. Utvisningarna ställde till det för oss, sade Brynäsveteranen i pausen till C More.

Och nog var målet viktigt alltid.

Andra perioden bjöd på en total scenförändring, förorsakad av att det nu var Frölunda som satt i utvisningsbåset – tre gånger på drygt fyra minuter.

Brynäs var näst sämsta lag i powerplay förra säsongen, faktiskt bara Frölunda var sämre. Och vid ett av spelen i numerärt överläge hade Brynäs faktiskt svårt att komma ur egen zon, men sedan kom rena rama islossningen.

Greg Scott kvitterade i nästa spel fem mot fyra och mindre en minut senare låg pucken i mål igen bakom Rubin, när Nicklas Danielsson elegant hittade Linus Öhlund.

Ännu snyggare var Tom Hedbergs förarbete när Adam Pettersson satte 4–2-målet. Brynäs hade 0–2-underläge och gjort tre mål på sju minuter. Frölunda såg chockat ut.

– Vi drar på oss utvisningar för att vi är lite lata. De vinner nästan varje närkamp, sade Max Friberg till C More.

Frölunda såg bättre ut i tredje perioden men verkade ändå inte ha hämtat sig efter det som hände i mellanakten. Brynäs försvarade sig framgångsrikt och Veini Vehviläinen i målet visade att finländaren kan komma bli ett mycket bra nyförvärv.