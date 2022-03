Frölunda nollade Leksand

Frölunda hade inte spelat hemma sedan den 19 februari och kom till matchen med två raka förluster i ryggen.

Statistiken talade också för Leksand, efter bortasegrar i lagens tre tidigare möten den här SHL-säsongen.

Men med en smakstart på matchen kopplade Frölunda tidigt ett grepp, som Leksand aldrig riktigt lyckades ta sig ur.

Frölunda tog ledningen redan efter knappt fyra minuter, sedan Leksands poängkung Max Veronneau dragit på sig en utvisning.

Efter förarbete av Frölundas poängkung Ryan Lasch hittade Michael Spacek fram till Elmer Söderblom.

Skottet gick mest på instinkt, men hittade den lilla luckan som Leksandsmålvakten Kasimir Kaskisuo inte hade hunnit täppa till vid sin vänstra stolpe.

– Jag får en grymt bra pass av Spacek, försöker bara få den på mål och så gick den in så det var skönt, säger Elmer Söderblom till C More.

Det var Frölundatalangens 20:e mål den här säsongen.

– Det är klart att det ökar, självförtroendet. Det känns bra där ute och jag känner mig i bra form, säger han.

I inledningen av mittperioden tackade 20-åringen för passningen med en egen assist. Söderblom snappade upp pucken i egen zon, tittade upp och såg att Spacek väntade vid motsatta blålinjen.

Tjecken fick pucken perfekt, tog fart mot Leksandsmålet och avslutade snabbt till 2—0.

Frölunda hade ytterligare minst en handfull riktigt bra lägen, bland annat en ribbträff och en stolpträff.

Å andra sidan saknade även Leksand en del spets framåt och var, trots att laget vann skottstatistiken knappt, aldrig riktigt nära att hota Frölundas seger.

I slutet av matchen fick Kasimir Kasisuo lämna sin målbur tom, varpå Jan Mursak fastställde slutresultatet till 3–0.