Frölunda utnyttjade Leksands bjudningar

Frölunda är tillbaka på vinnarspåret.

Efter tre raka SHL-förluster åkte de till Dalarna och besegrade ett Leksand på bjudhumör med 3­–2.

Leksands Martin Karlsson var rejält arg efter matchen:

– Jag är så jäkla irriterad när vi släpper in så enkla mål i början av matchen, sade han till C More.