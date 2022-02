Frölunda vann efter mål i tom kasse

Frölunda har inte spelat hemma på över en månad. Det var med stor förväntan de tog emot Färjestad inför ett näst intill utsålt Scandinavium, nu när coronarestriktionerna lyfts.

Båda lagen kom till spel med decimerat manskap. Frölunda saknade fem OS-spelare medan Färjestad hade något färre på plats i Peking.

Frölunda tog greppet från början. Men Färjestad tog ledningen. Lucas Forsell kom in i zonen på högerkanten och sköt i fritt läge från snäv vinkel. En riktig pärla bakom Niklas Rubin.

Men Frölunda kom tillbaka. Färjestads Pontus Widerström utvisades två minuter för osportsligt uppträdande efter att ha tacklat en Frölunda spelare efter avblåsningen. Ryan Lasch behövde nio sekunder i powerplay för att kvittera.

Och snart var det dags igen. Stefan Elliot droppade pucken bakom ryggen till Andreas Borgman som avancerade och sköt. Skottet träffade stolpen och Ryan Lasch kunde enkelt slå in returen.

Och sen rullade det på. Kort därefter snurrade Frölunda upp Färjestad och till slut kunde Theodor Niederbach stänka in Frölundas trea.

Färjestad utnyttjade ett numerärt överläge och kunde reducera 32 sekunder in i andra perioden. Men Frölunda fortsatte att spela stabilt. Och Niederbach kunde utöka sin och lagets målskörd när han slog in 4–2.

När sedan Elmer Söderblom kontrade in 5–2 efter en delikat pass från Lasch trodde många att matchen var över.

Men Färjestad ville annat. De tog över spelet allt mer i tredje perioden. Michael Lindqvist lyckades få in ett reduceringsmål. Och när Per Åslund pricksköt in 5–4 med drygt sex minuter kvar var det plötsligt match igen.

Men när tränaren Johan Pennerborn tog ut inbytte målvakten Dennis Hildbey med drygt två minuter kvar kunde Johan Sundström avgöra för Frölunda i tom kasse.

Det var Frölundas tredje seger över Färjestad den här säsongen.