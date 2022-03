Frölunda vann rysare mot Växjö

Frölunda har trivts klart bäst på hemmais den senaste tiden, med sex raka hemmasegrar före mötet med Växjö – men fyra förluster i rad på bortaplan.

Matchen började med offensivt spel från båda håll. Frölunda skapade också flera heta chanser. Vid 10.19 gjorde Stefan Elliott 1–0, sedan hans backpartner Andreas Borgman åkt upp på vänsterkanten och slängt in pucken framför mål.

Lite senare fick Frölunda två numerära överlägen. Resultat? Växjö erövrade pucken, och en helt fri Emil Forslund kunde göra 1–1 med en man mindre på isen.

– Ruskigt frustrerande att släppa in ett sånt mål, säger Roger Rönnberg, tränare i Frölunda, till C More.

Andra perioden blev händelserik. Joel Kellman gjórde 2–1 för Växjö vid 6.03, och Joel Persson ökade till 3–1 i powerplay drygt en minut senare.

Men Frölunda svarade. Joel Lundqvist petade in en reducering i powerplay vid 9.14. Sedan gjorde nye tjecken Radan Lenc både 3–3 och senare 4–3 i nytt powerplay efter 14.01. Tre hemmamål på knappt fem minuter, och 1–3 hade alltså blivit 4–3.

– Vi är tillbakapressade alldeles för mycket i egen zon, säger Joel Kellman till C More om Växjös andra period.

Men i tredje akten slog smålänningarna till snabbt. Olle Lycksell kvitterade till 4–4 i ett raskt anfall efter 1.18.

Sedan fortsatte den offensivt inriktade matchen med böljande spel, ständigt nya anfall och chanser åt båda hållen.

Med 1.06 kvar av perioden fick Frölunda powerplay. Men trots nya chanser blev det inget mer mål under ordinarie tid.