Fulham chockade Liverpool – Salah räddade poäng

Nyuppflyttade Fulham tog emot Premier Leagues fjolårstvåa Liverpool på Craven Cottage i London.

Efter en knapp kvart knorrade Liverpool-yttern Luiz Diaz en boll i krysset, men det dömdes korrekt bort för offside på ytterbacken Andy Robertson i sekvensen innan.

Fulham satsade framgångsrikt på långa höga bollar och kontringar i den första halvleken. Och i den 32:a minuten kom utdelningen.

Anfallsesset Aleksandar Mitrovic vann en nickduell mot Trent Alexander-Arnold vid den bortre stolpen och nickade enkelt in 1–0 till nykomlingarna Fulham.

Kort därefter prickade Diaz stolpen för Liverpool, men närmare än så kom inte Merseyside-laget och Fulham kunde välförtjänt gå till pausvila i ledning.

I andra halvlek kom Fulham ut och fortsatte på den inslagna vägen, och utökade så när sin ledning men Neeskens Kebanos avslut träffade insidan av stolpen.

Fem minuter in i andra halvlek kastade Liverpooltränaren Jürgen Klopp in Darwin Nunez för att jaga kvittering. Det gav omedelbart effekt och Liverpool jobbade sig sakta in i matchen. I den 64:e minuten klackade Nunez vackert in 1–1, assisterad av Mohamed Salah.

Glädjen blev dock kortvarig. Mitrovic fick en straff efter en duell med Virgil van Dijk. Den tog han själv hand om och placerade distinkt i nät till 2–1 i den 72:a minuten.

Med tio minuter kvar kvitterade Liverpool till 2–2. Den här gången var det ombytta roller eftersom Nunez assisterade Salah. Målet innebär att Salah har gjort mål i Premier League-premiären sex år i rad, vilket är rekord.

På tilläggstid var Liverpool nära att avgöra matchen, men Jordan Hendersons distansskott träffade ribban. Således blev slutresultatet 2–2 och lagen delade på poängen.

