Fyra spelbolag straffas med böter på 20 miljoner

Det är andra gången Spelinspektionen dömer ut böter till spelbolag med licens i Sverige.

I licensen står det att vadhållning på evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år inte får förekomma.

– Vi ser spel på unga spelare som ett växande problem. Ungdomar är kanske lite lättare att manipulera, de är i ett utsatt läge då de kanske inte tjänar så stora pengar, säger Bawer Alacabek, som är jurist på Spelinspektionen och arbetar mot matchfixning.

Det är spelbolagen ComeOn Sweden, Hajper Ltd, Legolas Invets Ltd och Snabbare Ltd som granskats och döms till böter.

Högst böter får Snabbare som ska betala 9.500.000 kronor, Legolas får lägst straffavgift, 100.000 kronor.

Spelinspektionen har rätt att ge böter på tio procent av spelbolagens omsättning men nöjer sig än så länge med att ligga på en procent.

Vid upprepade förseelser kan procentsatsen öka och licensens ligger också i fara.

– Även om vi tycker att det här är väldigt allvarligt så har vi landat på en procent, säger Bawer Alacabek.

I ett fall handlade det om U17-landskampen mellan Georgien och Slovakien den 28 januari 2019.

Matchen i Norge mellan Baerum SK U19 och Skeid U19 den 17 april 2019 ingår också i granskningen.

Vid en kontroll av laguppställningarna framgick det att 12 av 17 spelare i Baerum SK var under 18 år och 10 av 16 spelare var under 18 i Skeid. Sammantaget var 66,6 procent av spelarna under 18 år.

– Vi får tips från Fotbollförbundet och även från allmänheten, de har ganska bra koll.

Som en förklaring har Snabbare Limited anfört att det norska fotbollsförbundet inte lämnar ut exakta födelsedatum för deltagare i spel vilket resulterat i att fel data troligtvis har blivit importerat och endast spelarnas födelseår har redovisats.

I början av juli fick åtta andra spelbolag böter för att de haft spel på för unga spelare.

– Alla har överklagat, konstaterar Alacabek.

Texten uppdateras.