Gates fick nobben trots miljonbud på VM-hästen

När? Ryttar-VM pågår till och med söndag.

Var? Mästerskapet avgörs på en gigantisk hästanläggning i Tryon i North Carolina.

Väderrapport

Hettan fortsätter att vara det stora samtalsämnet. För såväl hästar som ryttare är värmen och luftfuktigheten en stor utmaning.

Flyttad starttid och byte av arenor

Väderförhållandena – och då pratar vi om såväl orkanen Florence som värmen – har redan ställt till diverse problem för arrangörerna. Nu resulterar de också i förändringar för fyrspannskuskarna.

Såväl deras dressyrprogram som deras avslutande konkörning är flyttade till nya arenor eftersom regnet under orkanen gör att de tänkta publikplatserna vid de ursprungliga arenorna inte fungerar.

Dessutom flyttas starttiden för lördagens maratonkörning.

Felfritt för hästen Bill Gates inte fick köpa

Bill Gates ville köpa den tioårige hästen Catch Me If You Can till sin dotter Jennifer. Enligt uppgifter i flera medier erbjöd han ägaren Paul Schockemöhle nästan 80 miljoner svenska kronor för hästen.

Schockemöhle nobbade dock budet och bestämde att amerikanska Laura Klaphake skulle få fortsätta att tävla med hästen åtminstone över VM i Tryon.

Vad som händer efter VM återstår att se. Kanske får Gates då köpa hästen.

I torsdagens klass imponerade Catch Me If You Can och Laura Klaphake när de till hemmapublikens förtjusning var felfria över hindren på den svåra banan.

Felfritt för von Eckermanns sambo

Samtidigt som Henrik von Eckermann har det tufft i VM fortsätter hans sambo Janika Sprunger från Schweiz att imponera.

För andra dagen i rad var hon och hästen Bacardi på torsdagen felfria över hindren. Ekipaget fick ett tidsfel men som helhet en väldigt stark insats

Tv-tider

15.00-23.15 SVT Play Hoppning: Nationshoppning omgång 2 som också är individuellt kval.

SVT1: 15.00-18.00, SVT2: 18.00-20.00, SVT24: 20.00-23.15