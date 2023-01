Gauff enkelt vidare – möter Raducanu

– De bollarna jag förlorade spelade hon otroligt, säger Gauff i eftermatchintervjun på planen.

Den sjunderankade 18-åringen från Florida tog enkelt hem första set med 6–1. Andra set blev en betydligt jämnare historia, där den 46:e-rankade Siniakova spelade upp sig.

Flera fina bolldueller fick fart på premiärpubliken i den halvfulla arenan.

När tjeckiskan såg ut att ha setet i sitt grepp med en 4–2-ledning, bröt amerikanskan serven och tjeckiskan slog frustrerat sitt racket i bagen. Sedan behöll Gauff kommandot och tappade inga fler game, och vann därmed andra set med 6–4 – även om det sista gamet blev en dramatisk, utdragen historia med flera räddade matchbollar.

– Jag är väldigt nöjd med mig själv. Katerina är en kämpe, jag visste att hon skulle kämpa till sista bollen och det visade hon i dag, säger Gauff.

I nästa omgång möter hon ett annat stjärnskott, 20-åriga brittiskan Emma Raducanu, som slog igenom med dunder och brak 2021 när hon vann US Open. Raducanu slog ut tyskan Tamara Korpatsch med 6–3, 6–2.

– Jag har så klart sett henne spela, speciellt under hennes US Open-vända. Som en riktigt aggressiv spelare så gillar hon att gå in på returerna, säger Gauff och fortsätter:

– Jag tror att det är en bra matchning för oss båda. Jag ser fram emot den.

