Generationsglappet i slalom: Tufft jobb framför oss

André Myhrer valde att fortsätta en säsong till i slalomcirkusen. Veterankollegan i storslalom, 31-årige Matts Olsson, kör också vidare.

Det var positiva besked för den alpina landslagsledningen, som i våras hade fått se en annan trotjänare – Mattias Hargin – tacka för sig.

– Det känns väldigt kul att André och Matts valde att fortsätta. Annars hade det varit rätt tomt, sade herrtränaren Fredrik Kingstad under en pressträff inför årets säsong.

– Det är ett tufft jobb vi har framför oss. Men ”Krille” (Kristoffer Jakobsen, slalom) och Mattias Rönngren (främst storslalom) har tagit rygg på André och Matts, och sen har vi ett hungrigt gäng Europacupåkare (nivån under världscupen).

Kristoffer Jakobsen var skrällsjua i OS-slalomen 2018 och tog en efterlängtad sjätteplats i vinterns slalompremiär i Levi. Men 25-åringen har haft svårt att hitta en stabil världscupnivå.

Bakom honom fick 19-årige Carl Jonsson chansen i VM-slalomen i Åre i februari, medan det i säsongspremiären i november i stället var den 21-årige JVM-ettan i kombination – Tobias Hedström – som fick starta.

Generationsglappet på slalomsidan är stort. Och resultatmässigt har herrarna fortfarande långt till damernas bredd.

Alpinchefen Tommy Eliasson Winter har tidigare förklarat glappet med nedskärningar och förändringar för ungdomsverksamhet och Europacuplag, åren innan han tog över (2015).

– Många av de saker vi gör nu skulle man kanske ha föredragit att ha gjort 2014, sade Eliasson Winter till DN 2017.

I dag säger han:

– Vi måste förflytta folk genom rankningssystemet, det är det som är nyckeln, både i Europacupen och världscupen.

– Det är väldigt svårt att göra det fort, det finns inga snabba ”fixar”, men vi måste ha en kontinuerlig investering i våra åkare så vi inte får de här topparna och dalarna.

André Myhrer, mitten, ihop med Carl Jonsson och Kristoffer Jakobsen under VM i vintras. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Det skiljer elva år mellan bästa och näst bästa svenska slalomherre.

– Men det är de som är ännu yngre än Kristoffer (Jakobsen) som knackar på nu, säger Eliasson Winter.

– De är starka, men man ska veta att de är väldigt unga. De här killarna måste få lära sig att bli vuxna, men sådana som Tobias Hedström och Carl Jonsson har extrem kapacitet.

André Myhrer konstaterar att farten finns bland hans yngre kollegor, men att stabiliteten har saknats.

– Det saknas inte motivation och vilja att ta steget (till världscupnivå), men sen är det ett otroligt stort steg att ta. Det ska man ha klart för sig, tror jag, säger Myhrer.

Är det tuffare nu än när du slog igenom?

– Det är svårt att säga. Det var tufft då också. I min Europacup-karriär var det ”DNF” (”did not finish”, det vill säga uråkningar) eller DNQ2 (”did not qualify for 2nd run”, kvalade inte in till andra åket) i resultatlistan på de första 20 tävlingarna… men sen vände det väldigt snabbt. Jag tror att man måste kämpa och jag tror att när man kommer till den punkten så måste man lägga in nästa växel.

André Myhrer har tidigare tagit ställning mot tidig specialisering i idrotten. Dagens ”ungdomar kan bli så utslitna redan i unga år”, sade OS-ettan i en DN-intervju i fjol.

Nu säger han apropå brytpunkten i den egna karriären för 15 år sedan:

– Min styrka har varit – när jag kom till den där punkten – att jag hade energi för det, just kanske för att jag inte hade kört så mycket skidåkning innan.

