Gerhardsson testar nytt i Seger-rollen: ”Björn ska konkurrera i backlinjen”

Det har bara gått en dryg månad sedan uttåget från EM i England, men de svenska landslagsspelarna har inte haft några problem att ladda om.

Motivationen är hög inför kvalavslutningen mot Finland på bortaplan i Tammerfors, trots att matchen inte har någon betydelse för kvalgruppen. Sverige är redan klart för VM och Finland kan inte nå dit.

– Men det är en tävlingsmatch och vi vill väldigt gärna vinna. Vi vet inte vad en förlust skulle kunna innebära rankingmässigt vad gäller lottningen till VM, vilken pott man hamnar i. Om det nu skulle hänga på Finlandsmatchen så vill vi inte sätta oss i den sitsen, säger Peter Gerhardsson.

Matchen blir också startskottet på uppladdningen inför VM i Australien och Nya Zeeland nästa sommar. Efter EM efterlyste den svenska förbundskaptenen fler matcher mot toppnationer och den önskan har besvarats. Senare i höst väntar träningslandskamper mot i tur och ordning Spanien, Frankrike och Australien.

– Det är egentligen optimalt. Det gör att vi kommer kunna se lite var vi står som lag och även bedöma individuella prestationer och på så sätt försöka hitta så rätt som möjligt.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson under en träning i Tammerfors, Finland. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

I det svenska laget saknas lagkaptenen Caroline Seger på grund av den hälskada som hämmade henne i EM. Klart är att det inte, som i somras, kommer vara Everton-mittbacken Nathalie Björn som tar hennes plats på mittfältet.

25-åriga Björn ska i stället konkurrera om en plats i backlinjen, vilket öppnar för spelare som Elin Rubensson, Filippa Curmark och Filippa Angeldahl i ”Seger-rollen”.

– Sedan vet vi inte. Nathalie Björn var väldigt bra där och är så klart ett alternativ, säger Gerhardsson.

Under den senaste veckans träningar har förbundskaptenen även testat en 3–4–3-formation där Fridolina Rolfö fått ta klivet ner från anfallet till vänster mittfält. Vilket skulle kunna skapa möjligheter att få in Lina Hurtig, som oftast hamnade på bänken under EM, i startelvan.

– Vi har flera spelare som presterar bra på samma position. För att få in bra spelare så måste man ibland byta och försöka hitta roller för dem som kan passa, säger Gerhardsson.

Fakta. Sveriges väg mot VM 2023 6 september: VM-kval mot Finland, i Tammerfors.

7 oktober: Landskamp mot Spanien, Cordóba.

11 oktober: Landskamp mot Frankrike, Gamla Ullevi, Göteborg.

12 november: Landskamp mot Australien, Melbourne. 2023:

13–22 februari: Årets första landslagsfönster. Här brukar vanligtvis Algarve Cup i Portugal anordnas.

3–11 april: Landslagsfönster.

10–18 juli: VM-förläger.

20 juli–20 augusti: VM i Australien och Nya Zeeland.

(TT-DN) Visa mer

