Första sträckan kördes i ett relativt lågt tempo. Oskar Svensson tappade ett par sekunder in mot växlingen efter att ha hamnat i ett trångt läge in mot VM-stadion men Calle Halfvarsson kunde snabbt hämta in försprånget på andrasträckan.

– Synd att jag tappade täten, men som tur var blev det inte alltför många sekunder upp, sa Svensson efteråt.

Sverige, Norge, Ryssland och Finland körde i grupp på andrasträckan men på det sista av de tre varven tog Calle Halfvarssons krafter slut och han fick slita ont de sista kilometrarna.

– Jag ville komma ikapp dem ganska snabbt för att få ryggarna, säger Halfvarsson till SVT.

– Jag försökte få igång tempot i sprintbacken på andra varvet, men sen stumnar jag när Iivo Niskanen rycker, säger Halfvarsson till SVT.

När han skickade ut Jens Burman på tredje sträckan var avståndet uppe i 27 sekunder. Burman jobbade sig systematiskt ikapp, men orkade inte hänga med topptrion och blev efter drygt sex av de tio kilometrarna omåkt av fransmannen Clement Parisse.

Sista varvet blev tufft för Burman. Samtidigt som han tappade mer och mer ryckte ryssen Alexander Bolsjunov och norrmannen Sjur Röthe ifrån Finlands Matti Heikkinen.

Precis som förväntat stod guldkampen mellan Ryssland och Norge. Vid sista växlingen var Finland 17 sekunder efter toppduon, Frankrike var 25 efter medan Sveriges Viktor Thorn hade hela en minut och sex upp till täten.

Inför herrstafetten hade Norge tagit samtliga fyra herrguld under VM i Seefeld. Och det blev ett femte. Johannes Hösflot Kläbo behövde inte ens utnyttja sina sprintegenskaper. När åkarna gav sig ut på sista varvet hade en tröttkörd Sergej Ustiugov tappat åtta sekunder på Kläbo.

På sista varvet matade Kläbo bara på och förde Norge till en överlägsen seger före Ryssland. Den enda spännande kampen stod om bronset. Finlands Perttu Hyvärinen och Frankrikes Richard Jouve följdes åt på slutvarvet.

Till slut stannade de till och med för att undvika att vara först nedför sista utförsbacken. Det blev Hyvärinen som tappade tålamodet och åkte iväg. På upploppet hade finländaren inte en chans, Richard Jouve spurtade förbi och Finlands långa medaljtorka i VM-stafetter för herrar fortsätter.

Viktor Thorn hade inga åkare i närheten av sig och fick köra ensam i tre varv för att korsa mållinjen som femma.