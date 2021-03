Glödhett Malmö tog sjätte raka

Malmös toppform och utökade segerrad innebär att laget nu har lämnat bottenstriden och i stället har nio poängs försprång till elfteplacerade Linköping, närmast under slutspelsstrecket.

Med sex raka segrar är Malmö SHL:s hetaste lag.

– När vi väl gör det vi ska och är konsekventa, har ett bra försvarsspel och spelar rakt och enkelt, då är vi tunga att möta. Vi har skickligheten att sätta dit den och vi blir bättre och bättre med pucken, säger forwarden Emil Sylvegård, som firade sin 28:e födelsedag med att göra mål, till C More.

För Frölunda är formkurvan den rakt motsatta. Förlusten var den sjätte på de sju senaste matcherna och den direktplats till kvartsfinalspelet som tidigare såg så säker ut är nu högst osäker.

Sjuan Leksand är fyra poäng efter och åttan Färjestad sex poäng bakom – men båda lagen har tre matcher mindre spelade.

Frölundatränaren Roger Rönnberg var självkritisk:

– Jag är grymt besviken. Tyvärr har det sett ut så här alldeles för många gånger och jag ifrågasätter vad jag håller på med. Vi skapar inget kreativt och vi bjuder på jätteenkla misstag vid målen. Motståndarna behöver inte vara bra för att vinna.

Frölunda fick en kanonchans att ta ledningen när laget fick spela fyra minuter i numerärt överläge i mitten av andra perioden.

I stället gjorde Malmö mål – sedan födelsedagsbarnet Sylvegård fått en present.

Frölundabacken Stefan Elliott slarvade på offensiv blålinje, Sylvegård snodde pucken och gjorde mål fri mot gästernas målvakt Niklas Rubin.

– Han sjabblar lite så jag försöker sätta press på honom, får ut pucken och får friläge och försöker skjuta högt upp på stöten. Roligt att se den gå in, säger Sylvegård till C More.

Bara tio sekunder före periodslutet satte Joe Veleno 2–0 – också det efter ett friläge.

Frölunda gick hårt framåt, tappade pucken och Malmö kontrade blixtsnabbt. Veleno fick två chanser och gjorde inget misstag.

I början av tredje perioden slog Malmö till med två snabba mål. Ponthus Westerholm satte 3–0 efter 3.03 och Lars Bryggman – jodå, ett friläge igen – gjorde 4–0 bara 1.50 senare.