1. Pernilla Lindbergs skrällseger

32-åringen från Bollnäs hade aldrig vunnit någonting och så gick hon och skrällvann ANA Inspiration – årets första major – i början av april efter ett makalöst särspel mot storstjärnan Inbee Park, Sydkorea.

Det krävdes åtta extrahål, avbrott för mörker och ett avgörande på måndagen innan Pernilla Lindberg vann tävlingen på Mission Hills Country Club i Rancho Mirage, Kalifornien.

Som traditionen bjuder i tävlingen hoppade Pernilla i det traditionella badet i Poppies Pond tillsammans med sina föräldrar och sin fästman och caddie Daniel Taylor.

Lindbergs seger i ANA Inspiration kom året efter Anna Nordqvists vinst i Evian Championship. 2016 vann Henrik Stenson British Open.

Sverige är definitivt att räkna med i majortävlingarna.

2. Tiger Woods tillbaka

Många trodde att Tiger Woods aldrig skulle bli en vinnare igen efter alla skadeproblem och operationer. Men den 23 november vann 42-åringen Tour Championship i Atlanta – efter fem år utan seger.

Till slut tog Woods sin 80:e titel i karriären, med två slags marginal till landsmannen Billy Horschel.

– Jag fick kämpa för att hålla in tårarna på sista hålet, sade den påtagligt rörde amerikanen i segerintervjun.

3. Ryder Cup

En fantastisk helg i slutet av september på Le Golf National utanför Paris. USA skapade lite dramatik sista dagen, men när krutröken lagt sig hade Europa vunnit med 17,5–10,5 och ett enormt firande utbröt.

Henrik Stenson (tre segrar) och Alex Norén (två segrar) var i högsta grad med och bidrog med poäng.

4. Norén superspurtaren

Stockholmaren svarade för en enorm upphämtning. Han låg delad sjua och sju slag bakom ledaren inför sista dagen i French Open på Ryder Cup–banan utanför Paris.

Men ingen kunde straffa Alex Norén som gick runt på 67 slag sista ronden och till slut vann med ett slag.

Noréns seger var hans tionde på Europatouren. Han belönades med nästan elva miljoner kronor och klev upp som bäste svensk på världsrankningen.

5. Svenska 90-talister

Alexander Björk (född 1990) från Växjö och stockholmaren Joakim Lagergren (född 1991) vann på Europatouren för första gången. Björk vann i Kina och Lagergren i Italien. Skönt att det finns några yngre svenska spelare som lyckas bakom ”gubbarna” Norén och Stenson.

6. Stenson och armbågen

Man nästan kräver av en spelare av Henrik Stensons kaliber att han ska vinna något varje år. I Ryder Cup visade 42-åringen klass och vann tre matcher trots en skadad armbåge som blev en följetong under ett par månader.

7. Laggolf = publikfester

Trött på långdragna, trista och tysta individuella tävlingar? Gå på laggolf i stället. Publikfesterna var utsålda under lagtävlingarna Ryder Cup i Frankrike och UL International Crown i Sydkorea och visade tydligt att laggolf berör och skapar stämning. Båda med hemmasegrar för Europa och Sydkorea.

8. Grant iskall tonåring

Linn Grant hade nerverna under kontroll med seger i två majorkval till US Open och British Open. 19-åringen klarade även kvalgränsen efter två dagar i US Open. Hon har när året slutar handicap +7,2, vilket är lägst någonsin för en svensk. (Näst lägst just nu är Caroline Hedwall med +5,4.)

9. Historiska 59 slag

Det skrevs historia på Europatouren under Portugal Masters. 19 gånger har spelare gått på 60 slag, men aldrig bättre. Nu blev engelsmannen Oliver Fisher den förste att gå på 59 slag under Europatourens 46-åriga historia.

10. Molinari, vilken hjälte

Italienaren Francesco Molinari tog hem segern i British Open och vann samtliga fem matcher i Ryder Cup. Han vann dessutom Race to Dubai, Europatourens penningliga.

11. Nya svenskor i USA

Nya svenskor på LPGA-touren 2019: Linnea Ström via Symetra Tour och Jenny Haglund, Louise Ridderström och Louise Stahle via kval.

12. Haglund vann dubbelt

Jenny Haglund segrade både på Europatouren och på Symetra Tour. Hon slutade fyra på Europatourens Order of merit och kvalade in till LPGA-touren.

13. Engström ”Årets rookie”

Julia Engström, 17 år, blev årets rookie på Europatouren och kom på 17:e plats i penningligan. Hon tog två segrar på LET Access Series.

14. Glimrande amatörguld

2017 segrade Frida Kinhult, Linn Grant, Beatrice Wallin, Amanda Linnér och Maja Stark i lag-EM för flickor, då med Julia Engström som sjätte spelare. När Julia i år blivit proffs tog i stället Sara Kjellker plats i laget. Resultatet blev svenskt guld igen, men denna gång i amatör-EM för damer.

15. Blågula proffsmedaljer

Sveriges damer tog EM-guld i lag för proffs genom Cajsa Persson och Linda Wessberg samt EM-brons i mixedlag proffs, där laget bestod av Oscar Florén, Daniel Jennevret, Julia Engström och Johanna Gustavsson.

16. Svenskan bakom succén

Thailändskan Ariya Jutanugarns dominans på damsidan är beundransvärd. Hon har jobbat hårt mentalt för att nå världstoppen. Hennes coach är Pia Nilsson, mångårig svensk och internationell ledare.

17. Marcus Kinhult

Supertalangen från Skaftö GK börjar växa in i Europatourkostymen alltmer. En stabil säsong med många klarade kval. 22-åringen ledde French Open efter en rond, men halkade ner till femte plats. Nådde Europatourens final i Dubai.

18. Hills Golf & Sports Club

Sveriges stortävling spelades för första gången på Hills Golf & Sports Club i Mölndal. Det bästa var stämningen och att banan höll. Greenerna fick mycket beröm. Knepig sluttning vid hål 18. Men långa köer till kiosker och långa avstånd till parkering var ett stort minus. 2019 blir det bättre.