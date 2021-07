Göransson i ny sits efter succén i Wimbledon

Han har sin livs tävling bakom sig. Orutinerad klev han in på Wimbledons gräsbanor tillsammans med norrmannen Casper Ruud och vann debutmatchen i Grand Slam-sammanhang.

– Jag var väldigt exalterad och ville leverera i första matchen, det var framförallt det jag tänkte på, berättar han från en bänk bakom centercourten i Båstad.

Vi har sökt oss till skuggan för att undvika den tryckande hettan. André Göransson kommer från Höllviken men har spenderat somrarna i familjens hus på Bjärehalvön. Han känner till alla vinklar och vrår på tennisstadion i Båstads hamn.

Men även i Wimbledon kände han sig bekväm efter några dagar.

– Det är konstigt och säga det, men jag kände inte att det var så speciellt. Det är klart att det är en stor tävling och varje match betyder mer för min rankning och sådär. Det är ju den tävlingen man vill prestera i, men jag kände inte mentalt att det var något annorlunda.

– Sen var det lite speciellt i år i och med att vi var så begränsade. Vi var väldigt skyddade från publik och samhället.

André Göransson tränar inför Båstads dubbelturnering. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Det norsksvenska paret gick hela vägen till kvartsfinal där fjärdeseedade Marcel Granollers och Horacio Zeballos blev för svåra. Efteråt har gratulationerna strömmat in.

– Vi har en stor släkt, många härifrån Båstad, som har hört av sig och lite barndomsvänner och sådär. Det är roligt att bli uppmärksammad, säger André Göransson som nu rankas 69 i världen i dubbel.

Det sätter honom i en helt ny situation.

– Att ligga runt 80-90 som jag gjorde innan är en gränszon där det var ett ständigt matteproblem för att komma in i tävlingar. Min rankning plus din rankning, kommer vi in i tävlingen då? förklarar André Göransson tankesättet.

– Nu när jag är innanför 70-strecket kommer jag in i alla Grand Slam-tävlingarna. Det känns skönt att inte behöva oroa sig så mycket.

I Båstad spelar han med danska Frederik Nielsen. Det blir skåningens fjortonde partner i år.

– Det har varit rätt tufft med alla partnerbyten, jag har nästan bytt varje vecka. Samtidigt som jag inte har någon support. Det är ingen riktigt som hjälper mig mer än en coach jag har i USA som ser varje match jag spelar på nätet.

Han heter Scott Kintz och André Göransson träffade honom under collegetiden i Kalifornien.

– Han är ett stöd, när jag känner att jag kanske inte orkar spela en viss vecka pushar han mig att köra. Och när jag tvekar själv har han alltid varit där och fått mig att känna förtroende för mig själv igen.

Det kan behövas när André Göransson sitter ensam på ett hotellrum i skuggan av singelspelarna på touren. För det är så vardagen ofta ser ut. Men 27-åringen ångrar inte sitt beslut att satsa på dubbel.

– Jag tycker det var rätt även om saknaden för singeln nog alltid kommer finnas där. Nu har jag ingen rankning längre i singel så det är inte så mycket val just nu.

– Men jag spelade en ligamatch i Danmark förra året, för hans klubb faktiskt, säger André Göransson och pekar på Holger Rune som står bredvid och värmer upp inför sin match.

Drömmen som liten var att en dag stå på Båstads centercourt. Dit har han nått, nästa steg är att lyfta trofén.

– Det känns ju på ett sätt som en framgång i sig bara att vara andraseedad här, säger André Göransson.

– Men för själva tävlingen känner jag inte att seedning betyder så mycket. Allt kan hända i dubbel.

