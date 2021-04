Göteborgs jätteturneringar ställs in igen – Gothia Cup vädjar till Löfven

Gothia Cup skulle ha genomförts 18–24 juli. In i det sista har arrangörerna försökt få till en nedskalad turnering, men på tisdagen kom beskedet att världens största ungdomsturnering ställs in för andra året i följd på grund av pandemin.

Generalsekreterare Dennis Andersson säger i ett pressmeddelande att det är de gällande reglerna om folksamlingar på högst åtta personer och Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Västra Götalands prognoser för sommaren som gör att man nu måste lämna det tråkiga beskedet.

– Det känns nästan overkligt att tvingas fatta det här beslutet för andra året i rad, säger Andersson.

Samtidigt uppmanar Gothia Cup-basen politiska beslutsfattare att lätta på restriktionerna för ungdomsidrott. Han är bekymrad över vilka konsekvenser minskat idrottande kan få.

– Det kan inte vara tjugo barn utspridda på ett stort fotbollsfält som driver på smittspridningen. Men våra ungdomars ökade stillasittande riskerar att ge oss långsiktiga följder i folkhälsan som inte går att överblicka i dag. Tusentals barn står med snörade skor, redo för en ny fotbollssäsong. Mer träffsäkra restriktioner behövs nu, i dag. Stefan Löfven, rädda våra barns hälsa! skriver Andersson.

Intresset för Gothia Cup, som lockar runt 1.700 lag från 80-talet länder, har trots pandemin varit stort. Arrangörerna meddelar nu att anmälda lag kan flytta över anmälningsavgiften till turneringen 2022, som planeras till 17–23 juli nästa sommar.

Gothia Cup, som ägs av BK Häcken, har spelats sedan 1975 och i fjol var första gången som turneringen inte blev av.

Även sommarens andra stora ungdomsturnering i Göteborg, Partille Cup i handboll 5–10 juli, ställs in. Även här har arrangörerna in i det sista försökt få till en alternativ turnering, men precis som med Gothia Cup har man nu valt att ställa in.

– Det är med tungt hjärta vi måste meddela att Partille Cup inte kan äga rum i år. Och det var säkert väntat, något annat hade varit orealistiskt med tanke på de förutsättningar som råder. Men vi har länge haft hoppet och det känns tomt och trist att behöva ta beslutet att ställa in, säger generalsekreteraren Fredrik Andersson i ett pressmeddelande.