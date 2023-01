Gottfridsson inte aktuell i en ledarroll

Jim Gottfridsson, spelmotor i handbollslandslaget, skadade sig tidigt i kvartsfinalen mot Egypten. Trots ispåsen på vänsterhanden – i natt konstaterades en fraktur och med gips på handen är VM över – iklädde han sig en coachande roll.

Hans medspelare lyfte efter matchen fram hur viktig hans roll på bänken varit.

– Han är väldigt delaktig, har en fantastisk handbollshjärna och ser saker som många andra inte ser. Det samarbetet han har med Felix (Claar) är en fantastisk trygghet för oss andra, sa bland annat Niclas Ekberg.

På torsdagens pressträff meddelade dock förbundskapten Glenn Solberg att en ledarroll inte är aktuell för Gottfridsson under återstoden av VM.

– Nu ska Jim få vara skadad och fundera på hur han ska sköta sin skada. Han är en del av laget men om han inte kan spela så ska han inte sitta på bänken.

Kommer ni att ta in någon spelare från bruttotruppen?

– Det har vi inte tagit ställning till ännu. Om vi kallar in någon så skulle han ändå inte spela en semifinal, vi har 17 friska spelare och en måste redan sitta på läktaren.

– Så det kan eventuellt bli aktuellt först till en final, att försäkra oss om att vi har tillräckligt många spelare, om vi får några nya skador i semifinalen.

Felix Claar klev in i Gottfridssons ställe under kvartsfinalen. Han kommer att spela en viktig roll mot Frankrike. Och Solberg bekräftar att Olle Forsell Schefvert, som gjort landslagsdebut under VM men främst suttit på läktaren, är den naturliga ersättaren i en matchtrupp.

