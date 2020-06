Granens viktras, Ekdals corona och Svensson i Disney World – så är läget i EM-truppen

Robin Olsen är given förstamålvakt i landslaget men inför coronastoppet gick det tungt i klubblaget Cagliari. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Målvakter

Robin Olsen

Ålder: 30.

Klubb: Cagliari, lån från Roma.

Matcher i EM-kvalet: 9.

Det givna förstavalet i EM har kontrakt med Roma i ytterligare tre år, men Olsen är sedan i höstas utlånad till Cagliari. Där blev det först succé mellan stolparna, men en utvisning mot Lecce i november kostade tre matchers avstängning. Sedan dess har det gått tyngre för laget från Sardinien.

Kristoffer Nordfeldt

Ålder: 30.

Klubb: Genclerbirligi.

Matcher i EM-kvalet: 1

Efter fyra år i Swansea – där tre av åren handlade om bänknötande i Premier League och ett år om speltid i Championship – hamnade Nordfeldt i Turkiet. Där har Nordfeldt fått en tyngre roll. Han är förstavalet i bottenlaget Genclerbirligi, som förra helgen vann i omstarten i Süper Lig.

Inför allsvenska starten har lagkapten Andreas Granqvist tappat i matchvikt. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Försvarare

Mikael Lustig

Ålder: 33.

Klubb: Gent.

Matcher i EM-kvalet: 8.

Belgiska ligan var tidigt ute med att avsluta säsongen på grund av coronakrisen och serieledande Club Brügge korades till mästare. Högerbacken Lustigs Gent blev tvåa. Men frågan är hur framtiden ser ut för Lustig i Gent. Han var inte ordinarie under vintern och en ny högerback har dessutom värvats. Enligt brittiska tidningsuppgifter kan han tvingas lämna klubben.

Filip Helander

Ålder: 27.

Klubb: Glasgow Rangers.

Matcher i EM-kvalet: 5.

Den första säsongen i Steven Gerrards Rangers blev inte riktigt vad mittbacken hoppades på. Han tvingades gå ut med en fotskada i ligacupfinalen mot Celtic den 8 december. Och precis när han hade blivit redo för spel igen i mars kom beskedet att ligaspelet stoppas. Celtic utsågs senare till mästare, med Rangers som tvåa.

Andreas Granqvist

Ålder: 35.

Klubb: Helsingborg.

Matcher i EM-kvalet: 7.

När ”Granen” blev folkets hjälte under VM i Ryssland 2018 vägde han 94 kilo och efter en skada förra året var han uppe i 96. Men nu har han bantat ned sig till 90 kilo.

– Att jag gått ner har mycket att göra med att jag ska försöka minimera belastningen på ljumskarna och magmusklerna, säger veteranen till Helsingborgs Dagblad.

Granqvist, som tror att han kommer att spela ytterligare en säsong, har dock fått en mardrömsstart med sitt HIF som har 0–7 på två matcher. I sin första match i torsdags gick han ut – med ljumskproblem.

Pierre Bengtsson

Ålder: 32.

Klubb: FC Köpenhamn.

Matcher i EM-kvalet: 5.

Bengtsson tog över vänsterbacksplatsen i EM-kvalet när Ludwig Augustinsson blev skadad och spelade de fem sista matcherna fram till den betydelselösa avslutningen mot Färöarna. I klubblaget FC Köpenhamn har han varit ordinarie under omstarten, men det kommer ”bara” att bli ligasilver för den danska jätten i år.

Ludwig Augustinsson

Ålder: 26.

Klubb: Werder Bremen.

Matcher i EM-kvalet: 4.

Vänsterbacken missade de sex sista EM-kvalmatcherna på grund av en knäoperation. I november var han tillbaka, men säsongen med Bremen har fortsatt blivit störd av skador. Nu är Augustinsson skadefri inför slutspurten där Bremen med två omgångar kvar ligger under nedflyttningsstrecket i tyska Bundesliga. Bremen har faktiskt gjort flest säsonger av alla lag i Bundesliga – 56.

Victor Nilsson Lindelöf

Ålder: 25.

Klubb: Manchester United.

Matcher i EM-kvalet: 4.

I början av april blev det fint främmande i Västerås då stadens store fotbollsson tränade med superettalaget VSK. Det gjorde han från och till fram till i maj då han återvände till England. I United har Nilsson Lindelöf bildat mittlås med Harry Maguire och han gjorde en stormatch i derbyt mot City den 8 mars.

Svensken får goda betyg av tränaren Ole Gunnar Solskjaer, men har ännu inte riktigt övertygat de svårflirtade fansen om sin storhet. Eric Bailly utmanar VNL om mittbacksplatsen i United, som hade nypremiär mot Tottenham på fredagskvällen.

Pontus Jansson

Ålder: 29.

Klubb: Brentford.

Matcher i EM-kvalet: 3.

Jansson var stor publikfavorit i Leeds, men lämnade inför den här säsongen för Brentford. Nu leder Leeds den engelska andraligan, men även Brentford är med i toppen. Jansson är nu tillbaka efter den skada han ådrog sig i januari. Han är definitivt med i kampen om en mittbacksplats bredvid Nilsson Lindelöf i EM.

Marcus Danielson

Ålder: 31.

Klubb: Dalian Professional.

Matcher i EM-kvalet: 2.

Allt hände för denne ”late bloomer” under 2019. SM-guld med Djurgården, landslagsdebut vid 30 års ålder och målnick direkt mot Malta. Sedan ett fett kontrakt med kinesiska Dalian. Men på grund av coronan dröjde det ända till i juni innan han kunde dra iväg till Kina, där ligan är planerad att starta den 19 juli. Under våren har han tränat med Djurgården.

Emil Krafth

Ålder: 25.

Klubb: Newcastle.

Matcher i EM-kvalet: 3 (2 inhopp).

Krafth har ägnat uppehållet åt att kurera den fotskada som höll honom borta under vintern. Frågan är dock hur mycket spel det blir i Newcastle under sommaren. Hittills har det bara blivit sex Premier League-matcher från start.

Riccardo Gagliolo

Ålder: 30.

Klubb: Parma.

Matcher i EM-kvalet: 1.

Svenskitalienaren fick debutera i landslaget mot Färöarna i den sista EM-kvalomgången. Men våren har varit jobbig för Gagliolo. I slutet av april berättade Parmaspelaren för Aftonbladet att han inte kunde närvara vid begravningen av sin mamma, som dog i Sverige i februari. På grund av karantänen gick det inte att lämna Italien.

Albin Ekdal var en av de första svenska idrottsstjärnorna som gick ut med att han var smittad av coronaviruset. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Mittfältare

Kristoffer Olsson

Ålder: 24.

Klubb: FC Krasnodar.

Matcher i EM-kvalet: 10 (1 inhopp).

Från att ha ansetts väga för lätt i danska Midtjylland 2017 och via AIK hamna i Ryssland växte östgöten två år senare ut till en nyckelfigur i det svenska landslaget. Olsson är ordinarie i svensklaget Krasnodar som har en Champions League-plats inför helgens återstart mot Dynamo Moskva. Ryska ligan kommer att inledas inför en publik som får vara max tio procent av arenans kapacitet.

Emil Forsberg

Ålder: 28.

Klubb: Leipzig.

Matcher i EM-kvalet: 7.

34 minuter. Mer speltid än så har inte Forsberg fått på Leipzigs fem första matcher sedan Bundesliga startade igen i maj. Och framtiden i Leipzig blir allt mer osäker.

Tränaren Julian Nagelsmann konstaterar att Forsberg, som störts av skador och senast även sjukdom, inte är nöjd med situationen. Men till sajten RB Live säger han:

– Det har funnits perioder tidigare under säsongen då han har varit argare än han är nu, säger Nagelsmann som dock menar att Forsberg är på väg tillbaka fysiskt sett.

Sebastian Larsson

Ålder: 35.

Klubb: AIK.

Matcher i EM-kvalet: 9 (1 inhopp).

Tillsammans med Andreas Granqvist är ”Seb” den allsvenske spelare som har störst chans att ta en startplats i en kommande EM-elva. När spelet nu äntligen dragit igång är det med en rivstart för Larsson och hans AIK med tre allsvenska omgångar på åtta dagar. Lägg därtill spel i Svenska cupen. Men 1–4 hemma mot Norrköping sved ordentligt.

Gustav Svensson

Ålder: 33.

Klubb: Seattle Sounders.

Matcher i EM-kvalet: 7 (7 inhopp).

Svensson är den ständige inhopparen i blågult, sju gånger fick han komma in från bänken i EM-kvalet. I klubblaget Seattle har han en större roll och när MLS nu ska återupptas efter coronastoppet sker det i Orlando – på Disney World. Där ska 54 matcher från och med den 8 juli avverkas på 35 dagar.

– Barnen är nog lite avundsjuka, säger tvåbarnspappan till GP.

Albin Ekdal

Ålder: 30

Klubb: Sampdoria.

Matcher i EM-kvalet: 8.

”6 veckor tog det bara”, skrev Sampdoriaspelaren på sin Twitter i april. Då hade mittfältaren blivit friskförklarad efter att tillsammans med tre lagkamrater ha smittats av coronaviruset i början av mars. Ekdal var en av de första svenska idrottsstjärnorna som gick ut med att han var smittad.

Innan coronakrisen hann Ekdal göra 23 matcher för ”Samp”, varav 18 från start. Men den gamla storklubben har problem och är inför helgens omstart av Serie A indraget i nedflyttningsstriden.

Viktor Claesson

Ålder: 28.

Klubb: Krasnodar.

Matcher i EM-kvalet: 4.

I den fjärde EM-kvalmatchen, borta mot Spanien den 10 juni förra året, skadade sig succémittfältaren från VM 2018 illa. Korsbandet var av. Vägen tillbaka har varit mödosam, men i början av maj tränade Claesson under en vecka med svenska mästarna Djurgården.

Med tanke på Claessons rehabiliteringsperiod har han säkerligen inget emot att EM nu är framflyttat till nästa sommar. Ligaspelet med hans ryska lag Krasnodar startar söndagen den 21 juni.

Mattias Svanberg

Ålder: 21.

Klubb: Bologna.

Matcher i EM-kvalet: 1.

Svanberg gjorde en drömdebut i landslaget med mål i 3–0-segern mot Färöarna i EM-kvalet i november. Inför slutspurten av Serie A, där hans Bologna är närmare Europaspel än nedflyttning, nämns de tre snabba ”S:en” på mittfältet som nycklar: Svanberg, Roberto Soriano och Jerdy Schouten.

Ken Sema

Ålder: 26.

Klubb: Udinese (lån från Watford).

Matcher i EM-kvalet: 1.

Flytten till Italien har blivit lyckad för Sema som varit helt ordinarie i Udinese och gjort två mål. Sema är utlånad från Udineses samarbetsklubb Watford och mycket talar för att han blir kvar i Serie A permanent. En ny lyckad säsong i Italien kan ge honom en plats i EM-truppen nästa sommar.

Jimmy Durmaz

Ålder: 31.

Klubb: Galatasaray.

Matcher i EM-kvalet: 1 (1 inhopp).

Durmaz var inte med i truppen när Galatasaray föll mot Rizespor när den turkiska ligan startade igen. Han ryktas bort från storklubben. Samtidigt har Jimmys lillebror Elias fått en ny klubb: Vasalund i division 1.

Jakob Johansson

Ålder: 30.

Klubb: IFK Göteborg.

Matcher i EM-kvalet: 1 (1 inhopp).

Johansson stod för fullträffen som tog Sverige till VM, 1–0-målet i första playoff-matchen mot Italien 2017. Sedan skadade han knät illa i 0–0-returen.

Mindre än ett år senare slet han av korsbandet under en träning med franska klubblaget Rennes. Men nu är den otursförföljde mittfältaren tillbaka – som profilvärvning i Blåvitt, där han senast spelade 2014.

Dejan Kulusevski

Ålder: 20.

Klubb: Parma (lån från Juventus).

Matcher i EM-kvalet: 1 (1 inhopp).

Ett av de stora framtidsnamnen skrev under uppmärksammade former på för storklubben Juventus för 365 miljoner kronor i våras. Kulusevski lånades direkt ut till Parma för att ansluta till Juve nästa säsong. Nu har lånetiden gått ut, men eftersom säsongen förlängs på grund av coronan blir Kulusevski kvar i Parma under sommaren.

Alexander Isak var het i Real Sociedad i vintras. Nu har spanska ligan precis återstartat och återstår att se om han behållit målformen. Foto: pressinphoto

Anfallare

Robin Quaison

Ålder: 26.

Klubb: Mainz.

Matcher i EM-kvalet: 9.

Quaison inledde Bundesliga strålande och gjorde tolv mål innan pandemin slog till. Men nu har succéspelaren från EM-kvalet gått mållös från åtta matcher sedan återstarten den 17 maj. När bottenlaget Mainz i onsdags tog en riktigt tung bortaseger mot Dortmund satt Quaison på bänken hela matchen.

Marcus Berg

Ålder: 33.

Klubb: FC Krasnodar.

Matcher i EM-kvalet: 9 (1 inhopp).

IFK Göteborgs fans har drömt om en återkomst för Marcus Berg, men nyligen berättade anfallaren att han förlängt sitt kontrakt med Krasnodar ett år. På söndag startar den ryska ligan igen.

Berg häcklades länge för sin måltorka, men till slut lossnade det med mål i de viktiga kvalmatcherna mot Spanien och Rumänien.

Alexander Isak

Ålder: 20.

Klubb: Real Sociedad.

Matcher i EM-kvalet: 10 (3 från start, 7 inhopp).

Isak fick stå i skuggan av anfallarna Marcus Berg och Robin Quaison under EM-kvalet, men varje gång han kom in hände det saker. Under vintern tog han för sig allt mer i klubblaget Sociedad och formligen exploderade mellan december och februari då han gjorde tolv mål i liga och cup. Bland annat var Isak inblandad i alla fyra målen när Real Madrid besegrades med 4–2 i cupen. I nuläget ser det ut som att han blir kvar i den baskiska staden trots intresse från storklubbar. I omstarten mot Osasuna förra helgen hoppade han in de sista 28 minuterna.

Sebastian Andersson

Ålder: 28.

Klubb: Union Berlin.

Matcher i EM-kvalet: 5 (4 inhopp).

Bakom Quaison, Berg och Isak har förbundskaptenen Janne Andersson ytterligare ett intressant anfallsalternativ – inte minst vid fasta situationer. De flesta av Sebastian Anderssons mål för Union Berlin har kommit med huvudet. Han för också en intern liten kamp med Robin Quaison om vem som ska vinna den svenska skytteligan i Bundesliga: Just nu är ställningen 12–12.

John Guidetti

Ålder: 28.

Klubb: Hannover (lån från Alaves).

Matcher i EM-kvalet: 2 (2 inhopp).

Karriären har gått i stå för en av hjältarna när Sverige vann EM för U21-landslag 2015. Nu har Guidetti börjat om i Hannover 96 i tyska andraligan, på lån från spanska Alaves. Och formen de senaste veckorna har varit helt okej med två mål och ett målpass.

Muamer Tankovic

Ålder: 25.

Klubb: Hammarby.

Matcher i EM-kvalet: 1.

Tankovic fick spela den sista kvalmatchen mot Färöarna och nästan allt talade för att en allsvenskans bästa spelare skulle lämna Hammarby i år. Men än så länge är han kvar och i premiären mot Östersund gjorde han två mål. Säkert är det också en lockande tanke för Tankovic att få spela ihop med Zlatan Ibrahimovic i Bajen senare i sommar.