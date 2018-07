”Grants resultat ger eko i golfvärlden”

Svensk damgolf har sannolikt aldrig haft en så stark bredd och topp som nu.

När British Open på torsdag inleds på Royal Lytham & St Annes i England kommer hela tio svenskor till start i stortävlingen.

Så många har inte peggat upp i en major sedan 2009 då British Open avgjordes på samma bana som nu.

Nu är bara två av spelarna kvar sedan dess: Anna Nordqvist och Pernilla Lindberg.

– Vi (Svenska golfförbundet) ändrade inriktning efter 2011 med sikte på OS 2016. Då började vi satsningen med att möta varje nivå av spelare. Det har gett utdelning. Skönt att vi nu kan skörda efter alla år av hårt arbete, säger Patrik Jonsson.

Generationen bakom majorvinnarna Nordqvist och Lindberg är intressant.

Till den räknar vi in Linn Grant, Julia Engström, Frida Kinhult, Lynn Carlsson och några till som framgångsrikt spelar på tourerna i USA: LPGA och Symetra.

– Det är otroligt häftigt. Svensk damgolf har både topp och bredd som folk pratar om. Det betyder otroligt mycket för svensk damgolf, säger Patrik Jonsson.

Frida Kinhult och Linn Grant var de två sista svenskorna som tog sig in i British Open efter fina resultat i kvalet.

Kinhult var fyra under par (68 slag) och Grant hela tio under par (62 slag) på den svåra kvalbanan i St Annes.

– Jag håller Kinhult högt, men det Grant gjorde var så bra att man blev chockad. Allt gick hennes väg och resultatet ger garanterat eko i golfvärlden, säger Patrik Jonsson och fortsätter:

– Julia Engström har haft ett bra första år som proffs. Hon behöver inte ångra att hon tog chansen, säger Jonsson när DN träffar honom på övningsfältet.

På Royal Lytham & St Annes har många av herrarnas majors avgjorts genom åren.

Nu ska damerna spela den svåra linksbanan strax utanför Blackpool i Lancashire.

– Det är en bana med bunkrar överallt och med riktigt höga kanter. Du kan slå ett riktigt bra slag, men få ett dåligt resultat, säger Patrik Jonsson.

Rutin och en bra bollträff blir viktiga egenskaper att ha med sig när den nyckfulla vinden kommer med i spelet.

Det är en bana som borde passa Anna Nordqvist.

– Jag har följt Anna på träningarna och tycker att hon slår bollen riktigt bra. Får hon till en bra vecka har hon definitivt chansen på söndag, säger han.

Patrik Jonsson öppnar för en skräll i British Open.