GT/76 spelade i högsta serien under fyra säsonger. 2009 slogs klubben samman med BK Söder. Under den här säsongen har laget radat upp segrar i allsvenskan och är nu alltså klart för spel i SHE nästa säsong. Avancemanget säkrades när HK Drott i lördags besegrades med 31-23.

– Vi gick in med inställningen att det var en vanlig match som ska spelas och den skulle vinnas. Det klart att man blir superglad när slutsignalen går. Vi firade med guldkonfetti, segertröjor och sång, säger lagkapten Yasmin Domonji.

Lagkapten Yasmin Domonji här i en match mot OV Helsingborg. Foto: Krister Andersson/Bildbyrån

Hon berättar att det i stora drag var ett helt nytt lag inför säsongen.

– Vi hade elva nya spelare tror jag, vi har många bra spelare och en bra bredd med olika kvaliteter på många spelare. Det är väl nyckeln egentligen, säger hon.

Lagets tränare Vaggo Schjölin beskriver att han kände tomhet då avancemanget stod klart. Detta på grund av att målsättningen inför säsongen var att gå upp, något som fick många att tvivla.

– Jag drivs av folk som säger att man inte kan eller att det inte går, det är bensin för mig. När jag jag satte målet att vi skulle gå upp skrattade folk i början av säsongen. Jag fick en tomhet helt enkelt då det var klart, säger han.

Schjölin har försökt ingjuta en tro hos laget under hela säsongen att avancemanget var möjligt.

– Man måste övertyga tjejerna att tro på det och får man dem att tro på någonting så går det framåt. Får man ett samspel mellan allt så är det ett vinnande koncept, säger tränaren.

Lagkapten Yasmin Domonji hyllar sin tränare.

– Vaggo är nog den som har trott på oss allra mest. Jag ska inte ljuga om att jag själv var nojig under försäsongen på om vi skulle lyckas få ihop det. Vi har blivit extremt mycket bättre än i början av säsongen. Vaggo hade rätt, det är jag glad över.

– Det var inte många av oss som trodde på det här då vi körde igång, men vi har många bra spelare och ju längre säsongen gått har vi blivit mer samspelta. Det tar tid att bygga ett lag, det är tålamod som fått genomsyra säsongen, säger Yasmin Domonji.

Det märks att Vaggo Schjölin är väldigt stolt över laget och vad de åstadkommit.

– Tjejerna har verkligen kämpat och förtjänade den här platsen. De har varit lyhörda och trott på det vi har gjort, säger han.

Yasmin Domonji hyllar också laget och gemenskapen.

– Det är ett fantastiskt gäng och vi har väldigt kul tillsammans, både på och utanför banan. Vi har haft lite toppar och dalar men det tillhör ju.

Hon menar att avancemanget var viktigt ur många perspektiv, inte bara för laget utan även för damhandbollen.

– Det var jätteviktigt, framför allt för Stockholmshandbollen och att vi får fler lag i högsta ligan. Unga talanger kanske väljer att stanna kvar i Stockholm, annars blir det lätt att de tar sig ut i övriga Sverige där det har funnits fler alternativ.

Yasmin Domonji har nyligen förlängt kontraktet med GT Söder.

– Jag tror på vårat lag och jag vill jättegärna vara med på den här resan som vi gör nu då vi tar steget upp. Att få behålla det här laget och göra den resan med tjejerna är väldigt kul. Sedan trivs jag väldigt bra med ledarstaben och engagemanget runt omkring, säger hon.

Succétränaren Vaggo Schjölin trodde på ett avancemnag upp till SHE redan innan säsongen började. Foto: Krister Andersson/Bildbyrån

Nu ligger fokus på att vinna de två sista matcherna.

– För min del handlar det om att få tjejerna att tagga till. När man är klar är det lätt att man slappnar av och det vill jag inte. Efter de här två matcherna kan vi fira och festa hur mycket som helst. Men att slappna av redan nu är tjänstefel enligt mig, säger Vaggo Schjölin.

Yasmin Domanji har samma målsättning.

– Det är fullt fokus på att avsluta bra, det är två Stockholmsderbyn med Tumba på söndag och Tyresö nästa helg. Det är fyra poäng vi inte tänker ge bort. Vi är superglada men inte nöjda än, det är två matcher kvar, säger hon.