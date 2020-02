Guide: Allt du behöver veta inför Ski Tour 2020

När?

15-23 februari.

Vad är Ski Tour 2020?

När inget VM eller OS avgörs finns utrymme för att genomföra andra evenemang. Nu blir det ett historiskt samarbete mellan Sverige och Norges skidförbund.

Hur går det till?

Ski Tour 2020 startar i Östersund och fortsätter därefter vidare för tävlingar i Åre, Storlien–Meråker och slutligen Trondheim.

Hur ser programmet ut?

Etapp 1: Lördag 15 februari

Fristilslopp med intervallstart, 10 kilometer för damer och 15 kilometer för herrar, på Östersunds skidstadion.

Etapp 2: Söndag 16 februari

Jaktstart i klassisk stil, 10 kilometer för damer och 15 kilometer för herrar, på Östersunds skidstadion.

Etapp 3: Tisdag 18 februari

Sprint i fristil för damer och herrar i Åre.

Etapp 4: Torsdag 20 februari

38 kilometer masstart i fristil, herrar och damer, mellan Storlien i Sverige och Meråker i Norge.

Etapp 5: Lördag 22 februari

Sprint i klassisk stil för herrar och damer på Granåsens skidstadion i Trondheim.

Etapp 6: Söndag 23 februari

Jaktstart i fristil, 15 kilometer för damer och 30 kilometer för herrar, på Granåsens skidstadion i Trondheim.

Längdskidåkarna intar alpina orten Åre för tuff sprintbana. Foto: Pontus Lundahl/TT

Alpin mark

Den 18 februari intar längdåkarna Åre – klassisk mark för alpin skidåkning. Förra året avgjordes VM i Åres backar. Nu kommer slalombackarna vara en del av sprintbanan. Varje heat får en tuff avslutning.

Ingen varm choklad över gränsen

Den längsta etappen, 38 kilometer för både damer och herrar, blir den mellan Storlien och Meråker i Norge. Distansloppet blir speciellt då åkarna inte kommer att ha några langare med sig. De får bära med sig egen dryck och energi, då arrangören vill minimera användningen av skoter. Men det är knappast mackor och varm choklad som finns i packningen. Det blir första gången som ett lopp i världscupen korsar en nationsgräns.

Miljötänk

Arrangemanget har planerats utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Miljötänket ska även genomsyra transporterna mellan etapperna.

Längdåkarna flyger mycket mellan tävlingarna i världscupen, eller åker bil. Men under Ski Tour 2020 gäller tåg – eller diskvalificering.

– Det är tågkrav för åkarna. Det blir kontroll på tågen så att vi ser att alla är med. De som inte är med får inte ställa upp i nästa etapp, berättar tourens vd Guri Knotten Hetland för TT.

Tankarna går inte direkt till längdskidor när man tänker på Edinburgh, men arrangörerna funderade på en prolog i Skottland. Foto: Jessica Gow/TT

Start i Edinburgh?

Internationella skidförbundet (Fis) hade en önskan att touren skulle starta utanför Skandinavien, i ett land mindre känt för skidåkning, som en reklampelare. Den svensk-norska arrangören föreslog Edinburgh, Skottland.

Samtal fördes med brittiska skidförbundet men idén föll, bland annat av hållbarhetsskäl.

Ebba jagar revansch

Ebba Andersson låg bra till när hon tvingades att avstå den sista etappen i Tour de Ski i början av januari på grund av förkylning. Nu får hon en ny chans. Sollefteås storstjärna är framför allt vass i distansloppen men vill inte bli avskriven som sprintåkare.

Svenska pallplatser

Linn Svahn, Jonna Sundling och Ebba Andersson fick kliva upp på pallen i Falun förra helgen. Sprintern Svahn är i kalasform – men nu väntar många tuffa distanslopp.

– Det blir intressant att se henne där, kommenterade damtränaren Stefan Thomson när truppen släpptes.

Frida Karlsson åker de två första etapperna, i Östersund. Foto: Henrik Montgomery/TT

Bara två etapper för Karlsson

Frida Karlsson blev nia i comebacken i Falun efter långt tävlingsuppehåll på grund av medicinska skäl. Nu kommer hon bara åka de två inledande etapperna.

– Att åka hela touren skulle bli för hög belastning i det här skedet. Därför tävlar Frida bara de första två etapperna. Vi har en plan för hur hon ska tävla och träna framöver, men vi utvärderar fortlöpande. I planen ligger Lahtis som nästa tävling, meddelade landslagets läkare Magnus Oscarsson.

Tillbaka igen

Jens Burman och Daniel Rickardsson är tillbaka i världscupen efter ett par veckors frånvaro. Teodor Peterson var den av svenskarna som presterade bäst i Falun. Han tog en efterlängtad finalplats i sprint, men där fanns inga krafter kvar för att utmana de bästa.

Therese Johaug vann Tour de Ski och är storfavorit att ta hem segern i Ski Tour 2020. Foto: Jonas Lindkvist

Favoriter

När Tour de Ski avgjordes runt årsskiftet var det Norge och Ryssland som dominerade. Therese Johaug vann damernas kraftprov och Aleksandr Bolsjunov, herrarnas. Ska vi ge på oss en gissning att de vinner igen.

Vilka svenskar startar i Ski Tour 2020?

Damer

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF

Anna Dyvik, IFK Mora SK

Charlotte Kalla, Piteå elit

Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF

Moa Molander Kristiansen, Falun-Borlänge SK

Emma Ribom, Piteå elit

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF

Jonna Sundling, Piteå elit

Linn Svahn, Östersunds SK

Linn Sömskar, IFK Umeå

Herrar

Jens Burman, Åsarna IK

Martin Bergström, Piteå elit

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Johan Häggström, Piteå elit

Teodor Peterson, Sågmyra SK

Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF

Marcus Ruus, Åsarna IK

Filip Danielsson, SK Bore

Viktor Thorn, Ulricehamns IF

Karl-Johan Westberg, Borås SK

Kung Carl XVI Gustaf var på plats under skid-VM i fjol. Nu kommer han till Östersund. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kungligt besök

Kung Carl XVI Gustaf har som bekant ett stort skidintresse och kommer att finnas på plats i Östersund den 15 februari för att se den inledande tävlingen. Han kommer även till Trondheim 22-23 februari där även norska prinsessan Astrid, Fru Ferner, närvarar.

Tv

Lördag 15/2

SVT1 13.30 (damer) och 16.10 (herrar)

Söndag 16/2

SVT1 14.00 (herrar) och 16.00 (damer)

Tisdag 18/2

SVT1 16.00 (dam och herr)

Torsdag 20/2

SVT1 10.30 (damer) och 13.15 (herrar)

Lördag 22/2

SVT1 13.00 (dam och herr)

Söndag 23/2

SVT1 11.15 (damer) och 13.20 (herrar)

Nästa tävling

Efter Ski Tour 2020 rullar världscupen vidare till Lahtis, Finland med följande tävlingar på programmet: 29 februari: 10 och 15 kilometer, klassiskt, 1 mars: Stafetter.