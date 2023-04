Guide: Allt du behöver veta inför SM-finalen i ishockey

När och var?

Pucken i finalseriens öppnande match släpps klockan 15.15 i Växjö lördagen 15 april. Därefter spelas seriens följande tre matcher den 17, 20 samt 22 april och vid behov fortsätter serien därefter den 24, 27 och 29 april.

Alla matcher kan ses i C More.

Lagen

Under grundserien var Växjö och Skellefteå SHL:s två bästa lag och slutade på första respektive andra plats efter seriens 52 omgångar. Växjös slutliga poängskörd på 102 poäng innebar att man var snäppet bättre än Skellefteå (99) och innehar hemmaplansfördel i finalserien.

I kvartsfinalen mot Luleå pressades Växjö till sju matcher innan man kunde säkra en plats i semifinalen mot Frölunda, som besegrades efter sex matcher. Skellefteå i sin tur besegrade Rögle i kvartsfinal efter sex matcher innan man vände ett 0–2-underläge till slutlig seger med 4–2 i matcher mot Örebro i semifinalen.

Under grundserien möttes lagen fyra gånger. Vid dessa möten var Skellefteå bättre och vann bägge matcherna i Växjö samt en av två i Skellefteå.

Växjös förstaval mellan stolparna, Emil Larmi, har under säsongen varit en av SHL:s toppmålvakter. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Målvaktsduellen

Under grundserien var Växjös Emil Larmi och Skellefteås dito Linus Söderström två av SHL:s bästa målvakter. Larmi räddade 93,3 procent av alla skott mot sig och släppte endast in 1,62 mål per match, vilket inte skiljer sig markant från Söderströms räddningsprocent på 92,9 och snitt på 1,63 insläppta mål per match. Bägge är nominerade till priset för årets målvakt i SHL.

I slutspelet har Söderström hittat en än högre växel. Skellefteåmålvakten leder över alla målvakter i slutspelet med sina fem hållna nollor och är även bäst då det kommer till insläppta mål per match med sitt snitt på 1,22 och räddningsprocent på 94,2. Larmi är dock inte långt efter i dessa kategorier med ett snitt på 1,45 insläppta mål per match och räddningsprocent på 92,6 i slutspelet. I en finalserie där marginalerna är små kan en het målvakt innebära skillnaden mellan vinst och förlust.

Skellefteås målvakt, Linus Söderström, har under slutspelet nått en än högre nivå än under grundserien och är bäst bland alla målvakter med sina fem hållna nollor. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Skellefteås anfallstrio – och Växjös veteran

Skellefteåkedjan med Oscar Möller, Jonathan Johnson och Rickard Hugg har varit en framgångsrik anfallskombination. Förstnämnde Möller har flyttats runt i anfallspusslet av tränare Robert Ohlsson men under slutspelets gång verkar han ha landat i att Möller hör hemma med Johnson och Hugg, ett beslut som gett utdelning.

Hugg har under slutspelet fortsatt att servera målgivande passningar som Möller och Johnson tagit vara på med sina fem respektive fyra slutspelsmål. När Skellefteå avgjorde semifinalsserien mot Örebro var det just denna trio som skapade chansen när Johnson lyfte pucken förbi Jhonas Enroth för att göra matchens enda mål.

Skellefteås Jonathan Johnson (vänster) firar sitt 1–0-mål i den sjätte matchen mot Örebro tillsammans med Oscar Möller (45) och Rickard Hugg (höger). Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Den offensiva nyckelspelaren i Växjö är veteranen Robert Rosén, som i slutspelet stått för tre mål och fyra målgivande passningar. I den avgörande matchen i semifinalen mot Frölunda spelade han fram kvitteringsmålet och avgjorde därefter i övertidsperioden för att ta Växjö till final. Utöver Rosén har även Manuel Ågren klivit fram som något oväntad poänggörare, vilket gett Växjö ytterligare ett lyft.

Växjös veterancenter Robert Rosén (87) kommer att bli viktig för Lakers anfallsspel i finalen. Foto: Adam Ihse/TT

Puckskickliga backarna

Att Jonathan Pudas varit extremt viktig för Skellefteås framgång är ingen hemlighet. Den offensive backen var med sina 45 poäng bäst i laget under grundserien och har därefter fortsatt i samma takt i slutspelet, där han på tolv matcher gjort tre mål och fem assist. Pudas skicklighet med pucken blir särskilt viktig i Skellefteås speluppbyggnad från egen zon samt i powerplay, där han dirigerar spelet från blålinjen. Tränare Robert Ohlssons förtroende för Pudas är onekligen stort, då backen snittar hela fyra minuter mer istid per match än någon annan spelare i Skellefteå under slutspelet.

Skellefteås Jonathan Pudas snittar mer istid per match än någon annan i Skellefteå under slutspelet och kommer att bli viktig i lagets jakt på sitt fjärde SM-guld. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Växjös motsvarighet till Pudas är Joel Persson och Lukas Bengtsson, två puckskickliga backar som även är duktiga skridskoåkare. Bägge är viktiga för såväl speluppbyggnaden som spelet i powerplay för Växjö. I grundserien stod Persson för 36 poäng från sin plats på blålinjen och under slutspelet är han bäst i laget med sina två mål och sex assist. Bengtsson ligger inte långt bakom med sina sex poäng i slutspelet. Bägge återfinns även i toppen av tabellen sett till istid per match i Växjö.

Lukas Bengtsson och Joel Persson kommer att bli viktiga för Växjös speluppbyggnad under finalserien mot Skellefteå. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Skicklighet med pucken från backpositionen blir viktigt för att bryta sig igenom motståndarlagets press, då både Skellefteå och Växjö med sin forecheck är bra på att göra det svårt för motståndet att spela upp pucken.

