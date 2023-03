Guide: Allt du behöver veta inför SM-finalerna i bandy

Fakta. Svenska mästare det senaste decenniet

Damer

2022: Villa Lidköping

2021: Villa Lidköping

2020: Västerås SK

2019: Västerås SK

2018: Skutskärs IF

2017: Kareby IS

2016: Kareby IS

2015: Kareby IS

2014: AIK

2013: Sandvikens AIK

Herrar

2022: Edsbyns IF

2021: Villa Lidköping

2020: Edsbyns IF

2019: Villa Lidköping

2018: Edsbyns IF

2017: Edsbyns IF

2016: Västerås SK

2015: Västerås SK

2014: Sandvikens AIK

2013: Hammarby IF