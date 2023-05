Guide: Allt du behöver veta inför Stockholm Marathon 2023

Logga in

När?

Lördag 3 juni. Första start klockan 12.00 (de första fem startgrupperna) och andra start 12.10. Målgång för de första manliga elitlöparna väntas kring 14.10 och avgörandet i damloppet väntas kring 14.30.

Motionärerna har en maxtid på sex och en halv timme så sista målgång är vid 18.40. Det finns fyra ”stopptider” – kontroller som måste passeras inom utsatt tid för att löparna ska få fortsätta:

● 21,1 km – Djurgårdsvägen, senast kl 15.25

● 27 km – Rosenlundsgatan, senast kl 16.20.

● 32 km – Scheelegatan, senast kl 17.05.

● 37 km – Vasabron, senast kl 17.45.

Ny bansträckning

Loppet är klassisk maratonlängd: 42 195 meter. Starten går på Lidingövägen utanför Stockholms stadion på Östermalm. Efter en liten bit på Valhallavägen svänger löparna ner på Odengatan. Här är första nyheten för i år. I stället för att springa raka vägen till Sankt Eriksplan görs en sväng via Sveavägen förbi Hötorget och första vändan längs Torsgatan.

På Kungsholmen sedan hittar vi en stor förändring. De långa sträckorna på Hornsbergs strand och Lindhagensgatan är ett minne blott. Löparna tar sig nu via Fleminggatan och Scheelegatan ner till Norr Mälarstrand.

Efter att ha passerat stadshuset, och Vasabron, är det dags för första varvet runt Gamla stan – också en ny sträcka. Löparna passerar slottet och sedan såväl Operan som Dramaten innan de springer längs med Strandvägen, för första gången av tre.

Löpare passerar Stadshuset 2019. I år kommer löparna ha sprungit cirka sju kilometer vid denna passering. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Via Narvavägen, Karlavägen och Sturegatan är löparna tillbaka vid starten, men även om målet på Stadion hägrar är bara cirka 13 kilometer av loppet sprungna.

Valhallavägen åt andra hållet följt av Djurgårdsbrunnsvägen tar löparna ut på Djurgården och den grönaste sträckan av loppet. Såväl Skansen, Gröna Lund och Nordiska museet springs förbi innan löparna är tillbaka på Strandvägen. Nu har lite mer än halva loppet avverkats.

Via Skeppsbron i Gamla stan anländer löparna till Södermalm. Här hittar vi nästa stora förändring i bansträckningen. Söderledstunneln är exempelvis borttagen. I stället för att ta höger in på Hornsgatan springer löparna vänster uppför Katarinavägen. För att sedan löpa längs Folkungagatan, Götgatan, Magnus Ladulåsgatan och Rosenlundsgatan.

Lundagatan och Helenborgsgatan tar löparna till den beryktade Västerbron.

Löpare på väg in på Strandvägen. Här, vid Dramaten och Berzeli Park, passerar löparna även i år tre gånger – men åt olika håll. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Sedan är löparna tillbaka på Norr Mälarstrand. Eftersom sträckan på Södermalm kortats avsevärt återstår nu tolv kilometer av loppet i stället för endast sju.

Löparna springer nu Scheelegatan, Fleminggatan och Torsgatan åt andra hållet. Efter Vasagatan väntar andra varvet runt Gamla stan. När löparna passerat Strömbron för tredje gången följer de samma sträcka som tidigare över Östermalm. När de nu skymtar Stadion får de också gå i mål.

Tanken med den nya bansträckningen är färre höjdmeter och kurvor i kombination med bättre plats för publik, att tråkiga partier tagits bort som i stället fått ge plats för mer centrala delar.

Biltrafiken kommer att vara kraftigt påverkad av loppet, se mer här.

Om det blir varmt – som ofta varit fallet – kan en svalkande dusch vara skönt. Kommer att finnas på flera platser längs med banan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Längs med banan

Längs med banan finns 17 vätskekontroller med vatten, på 12 av dem även sportdryck. På tolv kontroller serveras energi i olika form som frukt, gel, kaffe och cola.

Löparna bjuds även på en stor mängd underhållning för att hålla humöret uppe. Arrangören meddelar att sex dj:s, en blåsorkester och hejarklackar är utplacerade runt om i staden och på Djurgården väntar någon form av gig: ”Det händer något på var och varannan kilometer.”

Som motivation kan löparna också ha i minne att en medalj och en tröja med texten ”Stockholm Marathon 2023 Finisher” väntar efter målgång.

Längs med banan serveras bland annat bananer – 25 000 stycken går åt. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Mer siffror

• Loppet är det 44:e i ordningen.

● 2 750 funktionärer arbetar inför, under och efter loppet.

● 2 ton pasta serveras under fredagskvällens pastaparty.

• 350 hyrtoaletter finns längs med banan.

• 25 000 bananer, 8 000 bullar och 300 kilo saltgurka delas ut.

• 25 000 liter sportdryck, 50 000 liter vatten och 4 000 liter kaffe serveras i 300 000 komposterbara muggar.

• 28 tv-kameror och 2 helikoptrar används för TV4:s tv-sändning.

Löpare inför förra årets startskott. Loppet har farthållare (med ballong) som hjälper löparna att komma i mål på önskad tid – från 3.0 timmar till 5.45. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Löparna blir yngre

Arrangören räknar med cirka 16 500 anmälda löpare – varav 28 procent är kvinnor. Det går att anmäla sig fram till en timme före start.

De anmälda kommer från 100 olika länder. De svenska löparna dominerar med 12 500. De största utländska grupperna är från Finland, Storbritannien och Tyskland, men även länder som Filippinerna, Guatemala och Madagaskar finns representerade.

Genomsnittsåldern är 40 år – två år yngre än senast jämförbara år (2019, före pandemin) och den lägsta siffran sedan 2004. 58 procent springer loppet för första gången.

En krympande grupp av de anmälda löparna är de som sprungit samtliga Stockholm Marathon sedan starten 1979. De är nu fem till antalet och äldst är Anita Granberg (född 1942). Övriga fyra är Börje Carlsson (född -43), Christer Gidewall (-49), Kennet Johansson (-52) och Stefan Lindberg (-58).

Felix Kirwa snuvades på banrekordet i fjol. Foto: Johan Jeppsson/TT

Snabbast genom tiderna

Banans sträckning har ändrats genom åren men rekordet innehas av Nigussie Sahlesilassie, Etiopien, med tiden 2.10.11 från 2019. Snabbaste kvinnliga löpare är norskan Grete Waitz som 1988 sprang på 2.28.24.

Snabbaste svensk genom tiderna är Kjell-Erik Ståhl, hans 2.12.33 från 1986 står sig än. Carolina Wikström har det svenska damrekordet med 2.29.56, satt 2021.

I fjol vann Felix Kirwa, Kenya, på tiden 2.11.08. Förhoppningarna om nytt banrekord (och förste löpare under 2.10) grusades när Kirwas tättrio leddes fel. Löparna sprang flera hundra meter för långt. Damloppet vanns av maratondebutanten Tsige Haileslase från Etiopien med tiden 2.31.48.

En åtråvärd medalj väntar alla som genomför loppet. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Favoriter och SM

En stor del av löparna i Stockholm Marathon är motionärer och det är ett kraftprov och en upplevelse i ett. För många är utmaningen att komma i mål medan det för andra handlar om att sätta en så bra tid som möjligt.

Samtidigt pågår en elittävling. De östafrikanska löparna är stora favoriter. Tre etiopiska löpare har efter fina resultat (med tider från 2.06) fått startnummer 1–3: Ashenafi Moges, Zewdu Hailu och Derara Hurisa. Robert Kipkemboi (nummer 6) är den kenyan arrangören tror mest på.

De svenska mästerskapen i maraton ska också avgöras. På herrsidan möts exempelvis dubbla Samuel: fjolårsvinnaren Samuel Russom, Hässelby SK, och Samuel Tsegay, Hälle IF, som båda två har personbästan under 2.10. De båda skulle också kunna vara med och utmana om totalsegern – men utmanas i sin tur av David Nilsson, Högby IF, och Archibald Casteel, Spårvägens FK.

Carolina Wikström vann SM-guldet 2021 och är favorit även i år. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Att damloppet återigen får en segrarinna från Etiopien är det låga odds på. Tadelech Bekele har det bästa personliga rekord en damlöpare haft i Stockholm Marathons historia, 2.21.40, men i samband med pandemin slutade hon tävla – fram till nu – och hur formen är i dag är därför oklart. Näst bästa personbästa har Sifan Melaku, men hennes 2.23-tid är tre år gammal. Färskare formbevis har landsmaninnorna Sorome Negash och Yenenesh Dinkesa.

I kampen om SM-guldet har Carolina Wikström, Upsala IF, det bästa personbästat 2.26.14 (från december i Valenica). Wikström vann 2021 och pandemitävlingen 2020 (på annan bana). Hon utmanas av fjolårsvinnaren Hanna Lindholm, Högby IF, och SM-vinnaren från åren 2017–2019 Mikaela Arfwedson.

Tv

Loppet sänds i TV4 klockan 11.30–15.30.