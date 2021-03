Guide: Allt inför friidrotts-EM i Torun 2021

Vad?

Inomhus-EM i friidrott i Torun, Polen.

När?

4–7 mars 2021.

Tv?

Mästerskapet sänds i SVT.

Programmet

Torsdag 4 mars

18.30: Öppningsceremoni

19.00: Höjdhopp, kval, herrar.

19.08: Längdhopp, kval, herrar.

19.15: Kula, kval, damer

19.30: 3.000 meter, försöksheat, damer

20.20: 1.500 meter, försöksheat, herrar

Fredag 5 mars

Förmiddag:

10.00: 60 meter häck (femkamp), damer.

10.11: Tresteg, kval, herrar.

10.17: 400 meter, försöksheat, herrar.

10.20: Stavhopp, kval, damer.

10.52: Höjdhopp (femkamp), damer.

11.05: 400 meter, försöksheat, damer.

11.18: Kula, kval, herrar.

11.50: 1.500 meter, försöksheat, damer.

12.18: Längdhopp, kval, damer.

12.30: 800 meter, försöksheat, damer.

13.05: Kula (femkamp), damer

Kväll:

19.00: Längdhopp (femkamp), damer.

19.06: Kula, final, damer.

19.13: Höjdhopp, kval, damer.

19.25: 400 meter, semifinal, herrar.

19.45: 400 meter, semifinal, damer.

20.05: 800 meter, försöksheat, herrar.

20.20: Längdhopp, final, herrar.

20.35: Kula, final, herrar.

20.45: 800 meter (femkamp), damer

21.00: 3.000 meter, final, damer.

21.35: 1.500 meter, final, herrar

Lördag 6 mars

Förmiddag:

10.00: 60 meter (sjukamp), herrar.

10.04: Stavhopp, kval, herrar.

10.20: 60 meter, försöksheat, herrar.

10.42: Längdhopp (sjukamp), herrar.

11.00: 3.000 meter, försöksheat, herrar.

11.30: 60 meter häck, försöksheat, damer.

12.00: Tresteg, kval, damer.

12.10: 60 meter häck, försöksheat, damer.

12.15: Kula (sjukamp), herrar.

12.50: 60 meter, semifinal, herrar.

Kväll:

18.50: Höjdhopp (sjukamp) herrar.

19.00: 800 meter, semifinal, damer.

19.15: Stavhopp, final, damer.

19.25: 800 meter, semifinal, herrar.

19.40: Längdhopp, final, damer.

19.50: 1.500 meter, final, damer.

20.10: 400 meter, final, herrar.

20.25: 400 meter, final, damer.

20.58: 60 meter, final, herrar.

Söndag 7 mars

Förmiddag:

10.00: 60 meter häck (sjukamp), herrar.

10.20: 60 meter, försöksheat, damer.

10.53: Tresteg, final, herrar.

11.00: Stavhopp (sjukamp) herrar.

11.19: Höjdhopp, final, herrar.

12.35: 60 meter, semifinal, damer.

13.00: 60 meter häck, semifinal, herrar.

13.20: 60 meter häck, semifinal, damer

Kväll:

17.00: 60 meter häck, final, herrar.

17.05: Stavhopp, final, herrar.

17.15: 60 meter häck, final, damer.

17.20: Tresteg, final, damer.

17.30: 1.000 meter (sjukamp), herrar.

17.45: Höjdhopp, final, damer.

17.52: 3.000 meter, final, herrar.

18.13: 800 meter, final, damer.

18.25: 800 meter, final, herrar.

18.46: 60 meter, final, damer.

18.57: 4x400 meter stafett, final, herrar.

19.10: 4x400 meter stafett, final, damer.

Svenska truppen

Damer

60 meter: Claudia Payton 98 Ullevi FK.

800 meter: Lovisa Lindh, Ullevi FK, Gaël De Coninck, Sävedalens AIK.

1.500 meter: Meraf Bahta, Hälle IF, Linn Nilsson, Hälle IF.

3.000 meter: Samrawit Mengsteab, Hälle IF, Meraf Bahta, Hälle IF, Linn Nilsson, Hälle IF.

60 meter häck: Julia Wennersten, IK Ymer.

Höjdhopp: Maja Nilsson, Örgryte IS.

Stavhopp: Michaela Meijer, Örgryte IS.

Längdhopp: Khaddi Sagnia, Ullevi FK.

Kula: Fanny Roos, Malmö AI, Sara Lennman, Spårvägens FK, Frida Åkerström, Hässelby SK.

Medaljhopp

Framför allt två stycken har stuckit ut bland de svenska damerna i vinter. Khaddi Sagnia har levererat flera fina resultat och var världsetta i ett par veckor efter sin 6,82-notering i Dortmund den 7 februari. Inför EM har hon hoppat näst längs i världen i år och får därmed betraktas som en stark medaljkandidat. En som inte brukar ha med medaljstriden att göra är Fanny Roos – men i år kan de andra kulstötarna få se upp. Svenskan kommer till EM med ett nyputsat svenskt rekord på 18,85 meter. Bara två i Europa har stött längre i år.

Khaddi Sagnia går in till EM som världstvåa. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

Herrar

60 meter: Odain Rose, Spårvägens FK.

400 meter: Carl Bengtström, Örgryte IS.

800 meter: Andreas Kramer, Ullevi FK, Joakim Andersson, Spårvägens FK, Felix Francois, Örgryte IS.

1.500 meter: Johan Rogestedt, Stenungsunds FI, Leo Magnusson, Sävedalens AIK, Samuel Pihlström, Hälle IF.

3.000 meter: Vidar Johansson, Sävedalens AIK, Jonatan Fridolfsson, Sävedalens AIK, John Foitzik, Spårvägens FK.

60 meter häck: Max Hrelja, Malmö AI.

Stavhopp: Armand Duplantis, Uppsala IF.

Längdhopp: Thobias Montler, Malmö AI.

Tresteg: Jesper Hellström, Hässelby SK.

Kula: Wictor Petersson, Malmö AI.

Medaljhopp:

Armand Duplantis går in i EM som stor guldfavorit. Svensk-amerikanen har inte förlorat en stavhoppstävling sedan början på 2019 och frågan har nästan mer handlat om det ska bli ett nytt världsrekord än om han vinner. Det finns dock flera svenskar som står sig väl konkurrensmässigt på herrsidan. Både Thobias Montler och Andreas Kramer är Europatrea i längdhopp respektive på 800 meter. Förutom dem finns det dessutom ett par bubblare i form av Wictor Petersson, delad Europafyra i kulstötning, och Carl Bengtström som visserligen ”bara” är 29:a i världen på 400 meter i år men faktiskt sexa i Europa.

Fem stjärnor att hålla koll på

● Armand Duplantis, stavhopp, Sverige. Han är bara 21 år gammal men har redan hoppat högst i historien, så väl inne som ute. Många har räknat med att ”Mondo” relativt enkelt ska ta hem guldet – men frågan är hur säker man kan vara? 34-årige förre världsrekordhållaren Renaud Lavillenie tycks nämligen ha hittat tillbaka till gammal storform och hoppade så sent som helgen före EM respektingivande 6,06. Fransmannen försökte även på världsrekordhöjden 6,20 men utan att lyckas. Duplantis är alltjämt bäst i år med noteringen 6,10 i Belgrad – men det ser ut som att vi kan få en högintressant stavhoppsduell att se fram emot på söndagskvällen.

● Larissa Iapichino, längdhopp, Italien. Baserat på världsårsbästalistan är det ett italienskt stjärnskott född 2002 som blir Khaddi Sagnias största konkurrent i längdhoppsgropen. 18-åriga Larissa Iapichino skapade nyligen stora rubriker när hon slog till med 6,91 meter i Ancona. Jättehoppet gjorde att hon blev ny världsetta och samtidigt tangerade det italienska inomhusrekordet som hennes mamma, Fiona May, satte 1998. För knappt två år sedan vann Larissa Iapichino guld i U20-EM i Borås – kan hon upprepa bedriften på seniornivå i Torun?

● Jakob Ingebrigtsen, 1.500 och 3.000 meter, Norge. Det norska underbarnet har sedan tidigare tre Europatitlar på meritlistan, två från utomhus-EM 2018 och ett från inomhus-EM i Glasgow 2019 – och mycket talar för att 20-åringen snart kommer utöka sin samling. Ingebrigtsen imponerade stort i Lievin den 7 februari när han satte ett nytt Europarekord på 1.500 meter på tiden 3.31,80 – och samtidigt passade på att utradera den legendariske marockanen Hicham El Guerroujs banrekord. Med sig på 1.500 och 3.000 meter har Jakob den här gången bara brodern Filip Ingebrigtsen då den äldste i den berömda brödraskaran, Henrik Ingebrigtsen, sparar sig till utomhussäsongen.

Norske Jakob Ingebrigtsen kommer till EM med ett färskt Europarekord i ryggsäcken. Foto: Vegard Wiwestad Grøtt/Bildbyrån

● Jaroslava Mahutjich, höjdhopp, Ukraina. Många hade kanske sett fram emot en höjdhoppsfajt mellan Mahutjich och Marija Lasitskene i Polen, men den sistnämnda stoppas från deltagande då ryska friidrottare – även under neutral flagg – är helt bannlysta från EM. Frågan är dock hur mycket motstånd regerande mästaren Lasitskene hade kunna bjuda på. Blott 19-åriga Mahutjich har nämligen hoppat överlägset bäst i världen i år och årsbästat på 2,06 gör henne till en klar guldfavorit i Torun.

● Gianmarco Tamberi, höjdhopp, Italien. Det är inte bara Gianmarco Tamberis utstickande skäggväxt, med ett bara till hälften slätrakat ansikte, som fångat friidrottsintressenters uppmärksamhet på senare år. Den 28-årige italienaren är även helt okej på höjdhopp och regerande mästare efter att ha vunnit i Glasgow 2019 på 2,32. Tamberi går även in i mästerskapet i Polen med gott självförtroende då han med sina 2,35 har hoppat högst i världen i år. Någon enkel resa till guldet blir det dock inte då både Maksim Nedasekau, Belarus, och Andrij Protsenko, Ukraina, nyligen klarat 2,34.

Regerande höjdhoppsmästaren i inomhus-EM Gianfranco Tamberi. Foto: Fabrizio Corradetti/LaPresse/Sipa

Var är alla ryssar?

Ryssland har som landslag saknats i ett flertal idrottsmästerskap på senare år, detta på grund av landets systematiskt statsunderstödda dopningsverksamhet. Aktiva från landet som kunnat bevisa att de är rena har dock tillåtits tävla under neutral flagg – men till friidrotts-EM i Torun tas den möjligheten bort. Anledningen är att att det ryska förbundets förre ordförande Dmitrij Sljachtin stängts av i fyra år för att ha mörkat dopning. Tidigast vid ett möte 17–18 mars kan det internationella friidrottsförbundet, World Athletics, fatta beslut om att åter låta ryssar att tävla under neutral flagg igen.

Regerande världs- och Europamästaren både inomhus och utomhus, Marija Lasitskene, får inte försvara sin titel i Polen. Foto: Pavel Golovkin/AP

Svenskarna som saknas

Angelica Bengtsson, stavhopp. Har haft besvär med sin rygg sedan förra sommaren och har valt att stå över inomhussäsongen för att göra en satsning mot OS.

Erika Kinsey, höjdhopp. Har valt att stå över inomhussäsongen för att satsa mot OS.

Sofie Skoog, höjdhopp. Har inte hoppat högre än 1,87 i vinter. Den enda svenska höjdhoppsplatsen gick i stället till 21-åriga Maja Nilsson som klarade 1,91 när hon vann inomhus-SM i februari.

Melker Svärd Jacobsson, stavhopp. Bronsmedaljören från inomhus-EM i Glasgow 2019 har inte hoppat bättre än 5,40 i år och kvalar således inte in till Torun.

Tilde Johansson, längd och 60 meter häck. Den 20-åriga friidrottstalangen har inte fått det att stämma till hundra procent i vinter. 8,32 som årsbästa på 60 meter häck och 6,33 i längd räckte inte för att kvalificera sig för EM.