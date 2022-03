Guide: Allt inför friidrotts-VM i Belgrad 2022

Vad?

Inomhus-VM i friidrott.

Var?

Stark Arena i Serbiens huvudstad Belgrad.

När?

18–20 mars 2022.

Tv?

Mästerskapet sänds på TV4 och C More.

Programmet

Fredag 18 mars

Förmiddag:

09.35: 60 meter häck, damer (femkamp)

09.55: 60 meter, herrar (sjukamp)

10.15: 60 meter, damer (försöksheat)

10.40: Längdhopp, herrar (sjukamp)

11.00: 400 meter, herrar (försöksheat)

11.10: Höjdhopp, damer (femkamp)

11.45: 400 meter, damer (försöksheat)

12.05: Kula, herrar (sjukamp)

12.10: Tresteg, herrar (final)

12.30: 1 500 meter, damer (försöksheat)

13.00: 800 meter, herrar (försöksheat)

13.20: Kula, damer (femkamp)

13.30: 3 000 meter, herrar (försöksheat)

Kväll:

17.45: Längdhopp, damer (femkamp)

18.10: 60 meter, damer (semifinal)

18.35: 400 meter, damer (semifinal)

18.55: Kula, damer (final)

19.00: Höjdhopp, herrar (sjukamp)

19.05: Längdhopp, herrar (final)

19.10: 400 meter, herrar (semifinal)

20.00: 800 meter, damer (femkamp)

20.30: 3 000 meter, damer (final)

20.55: 60 meter, damer (final)

Lördag 19 mars

Förmiddag:

09.30: 60 meter häck, herrar (sjukamp)

09.50: 60 meter häck, damer (försöksheat)

10.30: Stavhopp, herrar (sjukamp)

10.45: 60 meter, herrar (försöksheat)

11.00: Höjdhopp, damer (final)

11.40: 800 meter, damer (försöksheat)

12.15: 1 500 meter, herrar (försöksheat)

Kväll:

18.05: Stavhopp, damer (final)

18.15: 60 meter häck, damer (semifinal)

18.40: 60 meter, herrar (semifinal)

19.10: 800 meter, herrar (final)

19.30: 1 000 meter, herrar (sjukamp)

19.40: Kula, herrar (final)

19.50: 400 meter, damer (final)

20.10: 400 meter, herrar (final)

20.35: 1 500 meter, damer (final)

21.05: 60 meter häck, damer (final)

21.20: 60 meter, herrar (final)

Söndag 20 mars

Förmiddag:

10.05: 60 meter häck, herrar (försöksheat)

10.45: Höjdhopp, herrar (final)

11.00: Tresteg, damer (final)

11.10: 4x400 meter stafett, damer (försöksheat)

11.35: 4x400 meter stafett, herrar (försöksheat)

12.05: 3 000 meter, herrar (final)

Kväll:

17.05: 60 meter häck, herrar (semifinal)

17.17: Stavhopp, herrar (final)

17.30: Längdhopp, damer (final)

18.05: 800 meter, damer (final)

18.35: 1 500 meter, herrar (final)

19.30: 60 meter häck, herrar (final)

19.40: 4x400 meter stafett, damer (final)

19.55: 4x400 meter stafett, herrar (final)

Svenska truppen

Damer

60 meter: Claudia Payton (Ullevi FK)

3 000 meter: Meraf Bahta (Ullevi FK)

60 meter häck: Julia Wennersten (IK Ymer)

Längdhopp: Khaddi Sagnia (Ullevi FK)

Kula: Fanny Roos (Malmö AI)

Khaddi Sagnia tog förra året sin första mästerskapsmedalj när det blev brons i inomhus-EM i Torun. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/Bildbyrån

Herrar

400 meter: Carl Bengtström (Örgryte IS)

800 meter: Andreas Kramer (Ullevi FK)

Stavhopp: Armand Duplantis (Upsala IF)

Längd: Thobias Montler (Ullevi FK)

Kula: Wictor Petersson (Malmö AI)

4x400 meter stafett: Carl Bengtström (Örgryte IS), Nick Ekelund-Arenander (Malmö AI), Kasper Kadestål (Malmö AI), Erik Martinsson (Upsala IF), Karl Wållgren (Örgryte IS)

Besvikelse efter medaljmissen i Tokyo. Nu siktar Thobias Montler åter på pallen i Belgrad. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Medaljhopp

I vanlig ordning numera reser Armand Duplantis till ett mästerskap där allt annat än guld för svensk-amerikanen vore en sensation. I samma arena som ”Mondo” jagar sin första VM-titel slog han sitt eget världsrekord knappt två veckor tidigare, och målet är givetvis att ytterligare höja personbästat, som nu alltså lyder 6,19.

För svensk del i övrigt är det Thobias Montler som framstår som det stora medaljhoppet. Längdhopparen har tidigare vunnit två inomhus-EM-silver, blev fyra på OS i somras och är med noteringen 8,23 meter den som hoppat fjärde längst i världen i år.

Andra som imponerat under inomhussäsongen och kan göra anspråk på pallplatser är Khaddi Sagnia (delad världsnia i längdhopp), Fanny Roos (nia även hon på världsårsbästalistan i kula) och Andreas Kramer (sjätte bästa inomhustid i världen på 800 meter).

Armand Duplantis saknar alltjämt ett VM-guld i sin medaljsamling. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Stjärnor att hålla koll på

Yulimar Rojas, Venezuela, tresteg

I somras stod hon för en av de mest imponerande insatserna i Tokyo när hon vann OS-guld och samtidigt krossade det tidigare världsrekordet i tresteg med ett jättehopp på 15,67 meter. I Belgrad siktar Rojas, som även är världsrekordinnehavare inomhus (15,43), på att vinna tredje raka guldet i inomhus-VM och därmed fortsätta skriva historia.

Bild 1 av 2 Yulimar Rojas är en av flera världsrekordinnehavare i Belgrad... Foto: Dave Shopland/STT Bild 2 av 2 ... precis som kulstötaren Ryan Crouser. Foto: Li Yibo/TT Bildspel

Ryan Crouser, USA, kula

Obesegrad i två raka säsonger, världsrekord både inne och ute 2021 och två raka OS-guld. Ryan Crousers kulstötarkarriär är milt uttryckt på uppåtgående och vad som ska stoppa den 29-årige amerikanen från nya framgångar i Belgrad ... ja, det är frågan.

Jakob Ingebrigtsen, Norge, 1 500 meter

Ingen av löparbröderna Filip och Henrik är med i Belgrad, men Jakob Ingebrigtsen håller alltjämt familjens fana högt. 21-åringen som vann OS-guld i somras och samtidigt satte nytt europeiskt och olympiskt rekord på 1 500 meter är världsetta på distansen i år och får gälla som favorit i det som är norrmannens första inomhus-VM.

Det blev guld för Jakob Ingebrigtsen på terräng-EM i december. Nu är han ute efter ett nytt i Belgrad. Foto: Jasper Jacobs/TT

Shaunae Miller-Uibo, Bahamas, 400 meter

Hon har satt sig i respekt med två raka OS-guld i Rio 2016 och i Tokyo 2021, men Shaunae Miller-Uibos nuvarande status är oklar. 27-åringen från Bahamas har fortfarande inte tävlat i år men väntas rivstarta säsongen med att direkt gå för ett VM-guld i Belgrad. Största hotet på 400 meter blir sannolikt nederländska världsettan Femke Bol.

Gianmarco Tamberi, Italien, höjdhopp

Italienaren, som i somras delade på OS-guldet tillsammans med kompisen Mutaz Essa Barshim, har inte tävlat sedan september då han säkrade förra årets Diamond League-titel. Tanken var att avstå inomhussäsongen, men nyligen ska Tamberi ha kommit på andra tankar. 29-åringen är anmäld i herrarnas höjdhopp men med osäker form är det osäkert om han faktiskt kommer att delta i Belgrad.

Bild 1 av 2 Ingen ny höjdhoppsduell att vänta mellan OS-guldmedaljörerna Gianmarco Tamberi och Mutaz Esssa Barshim Foto: Joel Marklund/Bildbyrån Bild 2 av 2 Inomhus-VM kommer bli Shaunae Miller-Uibos säsongsdebut. Foto: Li Yibo/TT Bildspel

Stjärnor som saknas

Marija Lasitskene, Ryssland, höjdhopp

Planen var att försvara sitt guld från inomhus-VM i Birmingham 2018. Men så blir det inte. Marija Lasitskene stoppas från mästerskapet i Serbien precis som alla andra friidrottare från Ryssland och Belarus som konsekvens av kriget i Ukraina. Frånvaron av den regerande olympiska mästaren och flerfaldiga EM- och VM-guldmedaljören gör att mästerskapet i Belgrad tappar i stjärnglans.

Rysslands Marija Lasitskene får inte delta i inomhus-VM. Det gör däremot Ukrainas Jaroslava Mahutjich. Foto: David J. Phillip/AP

Mutaz Essa Barshim, Qatar, höjdhopp

Sommarens höjdhoppsfinal i Tokyo fick en unik upplösning då Mutaz Essa Barshim och italienaren Gianmarco Tamberi delade på OS-guldet. Någon ny stjärnduell i Belgrad hopparna emellan blir det dock inte eftersom den förstnämnde i år har valt att skippa tävlandet under inomhussäsongen.

Elaine Thompson-Herah, Jamaica, 60 meter

I Tokyo var hon de olympiska spelens odiskutabla sprintdrottning med guld på 100 meter, 200 meter och i stafett. Någon Elaine Thompson-Herah får vi dock inte se på 60-metersdistansen i Belgrad. Så sent som för några veckor sedan, efter att ha blivit slagen med endast en hundradel av polska Ewa Swoboda, övervägde jamaicanskan att vara med på inomhus-VM. När deltagarlistan väl blev officiell saknades dock Thompson-Herahs namn.

Det blir inget inomhus-VM för världens näst snabbaste genom tiderna, Elaine Thompson-Herah. Foto: Bryan Keane/TT

Malaika Mihambo, Tyskland, längdhopp

Den regerande mästaren i OS, VM och EM har i år valt att satsa på sommarens två utomhusmästerskap, VM i amerikanska Eugene och EM på hemmaplan i München. Mihambo är alltjämt den som har hoppat längst i världen i år (6,96) men avslutade inomhussäsongen förra månaden och uteblir därmed från mästerskapet i Belgrad – där i stället serbiska hemmahopparen Ivana Vuleta får gälla som favorit.

Karsten Warholm, 400 meter, Norge

I januari bestämde sig Warholm för att avstå allt tävlande inomhus för att i stället ägna sig åt träning, detta på grund av coronasituationen. Världsrekordhållaren på 400 meter häck uteblir därmed från Belgrad och satsar i stället långsiktigt mot sommarens VM och EM utomhus.

Inget inomhus-VM i Belgrad för Karsten Warholm. Foto: Heiko Junge/NTB

Så påverkas mästerskapet av kriget i Ukraina

Internationella friidrottsförbundet World Athletics gjorde som de flesta andra idrotter och uteslöt Ryssland och Belarus från allt internationellt deltagande till följd av invasionen av Ukraina. Detta påverkar startfältet i Belgrad i högsta grad, i synnerhet damernas stavhopp där ingen av världens tre bästa utövare i år – Anzjelika Sidorova, Ryssland (4,87), Polina Knoroz, Ryssland (4,81), och Iryna Zjuk, Belarus (4,80) – får vara med.

Trots att ett fullskaligt krig pågår i Ukraina är det sex deltagare från landet som kommer till start i inomhus-VM i Belgrad. Till skillnad från ryskorna Marija Lasitskene, Natalja Spiridonova eller Kristina Korolyova ställer förra årets OS-bronsmedaljör Jaroslava Mahutjich upp i damernas höjdhopp, precis som landsmaninnan Iryna Gerasjtjenko.

Ett annat medaljhopp är längdhopparen Maryna Bech-Romantjuk, regerande Europamästare inomhus och VM-silvermedaljör i Doha 2019. Övriga i det ukrainska laget, som enbart består av kvinnliga utövare, är Anna Plotitsyna, 60 meter häck, Yana Hladiytjuk, stavhopp, och Yuliya Loban, femkamp.

Regerande Europamästaren inomhus, Malaika Mihambo, avstår VM i Belgrad. Det gör däremot inte Khaddi Sagnia och Maryna Bech-Romantjuk. Foto: Darko Vojinovic/AP/TT

Och var är ... ?

... Lovisa Lindh?

Den 30-åriga 800-meterslöparen nobbades en OS-plats förra året. Den här gången handlar det dock inte om en petning utan Lindh har valt att i stället satsa helhjärtat på utomhussäsongen.

... Andreas Almgren?

26-åringen förbättrade nyligen sitt svenska rekord på 3 000 meter ordentligt och såg med starkt självförtroende fram emot att tävla i Belgrad. Dessvärre sätter en inflammerad sena stopp för löparen som inte kan delta i inomhus-VM.

... Henrik Larsson?

Något mästerskap i Serbien blir det heller inte för Henrik Larsson som även han visat fin form på senare tid. Sprintern siktade på att ställa upp på 60 meter men tvingas kasta in handduken på grund av känningar i höger baksida lår.

... Michaela Meijer?

Sedan Angelica Bengtsson lade av förra året är Michaela Meijer ensam på svensktoppen i stavhopp på damsidan. Något mästerskap i Belgrad blir det dock inte då 28-åringen valt att avstå inomhussäsongen för att återhämta sig efter ett turbulent fjolår som bland annat innehöll en otäck bilkrasch.

... Daniel Ståhl och Simon Pettersson?

Den svenska guld- och silverduon från förra årets OS är inte med i Belgrad eftersom diskus inte ingår i inomhusmästerskap.

Mästerskapsåret 2022

För svenskarna ovan kommer det som tur är fler chanser att visa upp sig i de blågula tävlingskläderna framöver. Inomhus-VM i Belgrad är blott det första av tre internationella mästerskap inom loppet av de kommande fem månaderna. 15–24 juli är det utomhus-VM i amerikanska Eugene och inte ens tre veckor senare inleds EM i München som pågår 11–21 augusti.