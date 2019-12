Guide: Allt inför JVM-matchen mellan Sverige–Kazakstan

När? Matchen startar 15.00 på måndagseftermiddagen.

Var? I Werk Arena i tjeckiska Trinec där Sverige spelar samtliga sina gruppspelsmatcher, och troligtvis också sin kvartsfinal.

Kvalade sig kvar

Förra året var Kazakstan nära att trilla ur A-gruppen i junior-VM, men klarade sig kvar tack vare att de vann mot Danmark i utslagningsserien.

Sveriges resultat i gruppspelet

Sverige-Finland 3–2 efter förlängning

Sverige–Schweiz 5–2

Kazakstans resultat i gruppspelet

Kazakstan–Schweiz 3–5

Kazakstan–Finland 1–7

Sverige bästa poänggörare i JVM

1. Samuel Fagemo 4 poäng (3 mål + 1 assist)

2. Nils Höglander 4 poäng (2 mål +2 assist)

3. Victor Söderström 3 poäng (0 mål + 3 assist)

Mest istid i matchen mot Schweiz

1. Rasmus Sandin, back, 20,20

2. Victor Söderström, back 20,18

3. Philip Broberg, back, 20,06

4. Nils Lundkvist, back 20,00

5. David Gustafsson, forward, 18,59

Kan det bli målvaktsbyte?

I de två första matcherna har Juniorkronornas mål vaktats av Hugo Alnefelt. 18-åringen från HV71 har spelat riktigt bra i båda matcherna, men frågan är om han trots det får vila mot gruppens sämsta lag Kazakstan.

Ofta vill lagledningen ha i gång minst två målvakter under en JVM-turneringen vilket skulle kunna tala för att Jesper Eliasson, som har varit andremålvakt i de första matcherna, får chansen mellan stolparna i den tredje gruppspelsmatchen.

Träningsledigt

Sverige valde att ställa in träningen under söndagen. De kommer inte heller att värma på is före matchen mot Kazakstan utan i stället fysträna på hotellet på morgonen.

Grupperna i JVM

Grupp A – som spelar sina matcher i Trinec

Sverige, Finland, Schweiz, Slovakien, Kazakstan.

Grupp B – som spelar sina matcher i Ostrava

Kanada, USA, Tjeckien, Ryssland och Tyskland.

Tv

Matchen mellan Sverige och Kazakstan visas i TV6.

Övriga matcher under måndagen

15.00: Tyskland–Kanada, SVT1

19.00: Slovakien–Schweiz, TV10

19.00: USA–Tjeckien, SVT2

Sveriges återstående gruppspelsmatch

31/12, 15.00: Sverige-Slovakien