Guide: Allt inför Tre Kronor–Ryssland

När? Matchen mellan Tre Kronor och Ryssland börjar 16.15 på lördag.

Var? I Globen i Stockholm.

Seger i första matchen

Tre Kronor vann den första matchen i hemmaturneringen när de på torsdagskvällen slog Tjeckien med 2–1. Svensk segerskytt i den matchen blev Örebros forward Mathias Bromé.

Vaktar Tre Kronor mål

Mot Tjeckien var det Magnus Hellberg, som till vardags spelar i St Petersburg, som vaktade det svenska målet.

I lördagens match mot Ryssland blir det CSKA Moskvas Lars Johansson som får chansen.

Poängkungen redo för spel

Frölundas 19-årige forward Samuel Fagemo blev hela JVM-turneringens poängkung. Mot Ryssland är det dags för hans debut i Tre Kronor.

Fagemo stod över torsdagens match, eftersom han på tisdagen spelade CHL-final med Frölunda, men mot Ryssland är planen att han ska bilda kedja med Färjestads Gustav Rydahl och Rögles Leon Bristedt.

Vilar mot Ryssland

Tre Kronor har två extra spelare i sin trupp. Mot Ryssland blir det forwarden Daniel Zaar och backen Jesper Sellgren som får se matchen från läktaren.

Stanley Cup-vinnare hyllas

Före nedsläpp kommer backen Stefan Persson – med anledning av att han blivit invald i Svenska ishockeyförbundets Hockey Hall of Fame – att hyllas på isen. Stefan Persson spelade nio säsonger i New York Islanders under 70- och 80-talet, och tog då fyra Stanley Cup-segrar.

Tillsammans med Brynäs blev han också svensk mästare två gånger.

Tv

Matchen mellan Sverige och Ryssland visas på SVT 1.

Tre Kronors övriga matcher i Globen

Söndagen den 9 februari klockan 15.45: Sverige–Finland