Guide: Fotbolls-VM 26 och 27 juli

Japan–Costa Rica, grupp C

När: Onsdag, klockan 07.00

Var: Dunedin Stadium, Dunedin, Nya Zeeland

Tv/radio: TV6/Viaplay/P4 Radiosporten

Hoppfullt Costa Rica

Costa Rica gör sitt andra världsmästerskap, och har aldrig vunnit en match i sammanhanget. I premiären blev det 0–3-förlust mot Spanien. Costa Ricas resultatrad innehåller dessutom nio förluster, två oavgjorda och en vinst på de senaste 12 matcherna. Nu kan laget slås ut redan efter den andra gruppspelsmatchen, mot Japan.

Japan kan säkra slutspelsplats

Japan kan i sin tur potentiellt säkra en plats i VM:s åttondelsfinaler. Efter att laget inlett gruppspelet med en 5–0-seger mot Zambia i sin inledande match har Japan ödet i egna händer. Därtill har Japan tagit sig vidare från gruppspelet i tre VM-turneringar i rad, och VM-guldet 2011 är kronan på verket. En seger över Costa Rica, förutom om Zambia vinner över Spanien, skulle öka sviten till fyra.

Aitana Bonmati är en nyckel på mittfältet i det spanska landslaget, som nu ställs mot Zambia. Foto: John Cowpland/AP

Zambia–Spanien, grupp C

När: Onsdag, klockan 09.30

Var: Eden Park, Auckland, Nya Zeeland

Tv/radio: TV6/Viaplay/P4 Radiosporten

Zambiskt målvaktskaos

Zambia har bara spelat en VM-match och är redan nere på sin tredjemålvakt. Detta efter att förstamålvakten Hazel Nali slet av korsbandet ett par dagar innan VM. Således vaktade Catherine Musonda målet i premiärförlusten mot Japan (0–5). Hon visades ut efter två gula kort och är avstängd. Mot Spanien står därmed 21-åriga Eunice Sakala mellan stolparna.

Strålande spansk start

Spanien inledde turneringen mot Costa Rica. Då pangade ”La Roja” in tre mål under de första 30 minuterna. När slutsignalen ljöd hade spanjorerna noterats för 46 skott, med tolv avslut på mål. Dessutom har laget inte släppt in ett mål på sina fem senaste matcher. Ytterligare ett spanskt glädjeämne är att stjärnan Alexia Putellas, som haft stora skadeproblem, kom in med dryga kvarten kvar av VM-premiären.

Den kanadensiska anfallsveteranen Christine Sinclair jagar revansch efter straffmissen mot Nigeria. Foto: Victoria Adkins/AP

Kanada–Irland, grupp B

När: Onsdag, klockan 14.00

Var: Perth Rectangular Stadium, Perth, Australien

Tv/radio: TV6/Viaplay/P4 Radiosporten

Kanadensisk favorit i repris?

Kanada vann OS i Tokyo 2021. Men VM inleddes med ett oväntat kryss mot Nigeria (0–0). Det väcker delvis positiva minnen ur kanadensisk synvinkel, åtminstone enligt förbundskaptenen Bev Priestman. ”Det här är turneringsfotboll och om jag går tillbaka till OS – som vi vann – så började det med att vi spelade oavgjort. Självklart är laget och jag förkrossade över att vi inte fick tre poäng. Men i slutet av dagen fick vi en och tog två från ett annat lag”, säger hon.

Första mästerskapsmålet

Det irländska landslaget spelade sin första landskamp i maj 1973. Drygt 50 år senare deltar landslaget i sitt första stora mästerskap. Mycket offensivt ansvar vilar på storstjärnan och lagkaptenen Katie McCabe, som tidigare i år valdes till årets spelare i Arsenal. Ska den 27-åriga kantspringaren bli den första irländska kvinnan som gör mål i ett stort mästerskap? Första VM-matchen slutade 0–1 mot Australien.

Sophia Smith blev tvåmålsskytt i USA:s VM-premiär mot Vietman. Foto: Abbie Parr/AP

USA–Nederländerna, grupp E

När: Torsdag, klockan 03.00

Var: Wellington Regional Stadium, Wellington, Nya Zeeland.

Tv/radio: TV6/Viaplay/P4 Radiosporten

Finalrepris i gruppspelet

USA och Nederländerna står båda på tre poäng. Således väntar en tidig gruppfinal. Matchen är dessutom en repris på VM-finalen 2019. Den gången vann USA med 2–0. ”Vi tittade på Nederländerna häromkvällen och de har många spelare som vi spelade mot för fyra år sedan är kvar. De har en lite annorlunda formation men fortfarande samma spelare – det är viktigt för lagets kemi, så vi vet att vi måste nå vår bästa nivå”, säger USA:s Alex Morgan enligt AP.

Dystert facit mot USA

Nederländerna har bara vunnit en av sina tio matcher mot USA, även om endast en av dessa matcher var i ett världsmästerskap – den där finalen 2019. Den enda nederländska segern kom 1991 när lagen möttes för första gången. Sedan 2019 har lagen mötts två gånger. Bägge gångerna har det blivit förlust för Nederländerna. Senast, vid OS i Tokyo 2021 gick amerikanerna vidare efter straffar.

