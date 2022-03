Guide: Fotbolls-VM i Qatar 2022

Var: Qatar.

När: 21 november–18 december.

Vilka sänder: TV4/C More/SVT.

Arenor: Al Bayt Stadium, 60 000 i kapacitet , Al Janoub Stadium, 40 000 i kapacitet, Ahmad Bin Ali Stadium, 40 000 i kapacitet, Al Thumana Stadium, 40 000 i kapacitet, Education City Stadium, 40 000 i kapacitet, Khalifa International Stadium, 40 000 i kapacitet, Lusail Stadium, 80 000 i kapacitet (finalarena), Stadium 974, 40 000 i kapacitet.

Antal lag: 32.

Kvalificerade lag hittills: Argentina, Belgien, Brasilien, Danmark, Ecuador, England, Frankrike, Ghana, Iran, Japan, Kamerun, Kanada, Kroatien, Marocko, Nederländerna, Polen, Portugal, Qatar, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Spanien, Sydkorea, Tunisien, Tyskland, Uruguay.

Så många länder väntar vi på: 5.

Ett till land från Europa. Vinnaren i mötet mellan Wales och Skottland/Ukraina tar den platsen. Avgörs först i sommar då Skottland–Ukraina är uppskjuten med anledning av kriget.

Två länder direkt från kvalet i Nord- och Centralamerika, troligtvis USA och Mexiko.

De två återstående platserna, 31 och 32 i VM, avgörs i ett interkontinentalt playoff. Fyran i kvalet i Nord- och Centralamerika (troligtvis Costa Rica) ställs mot Nya Zeeland eller Salmononöarna i kvalet i Oceanien – vinnaren är klar för VM. Och, till sist, femman i kvalet i Sydamerika, Peru, ställs mot Förenade Arabemiraten eller Australien – vinnaren till VM.

Regerande mästare: Frankrike. ”Les Bleus” finalslog Kroatien med 4–2 på Luzjnikistadion i Moskva 2018.

Därför spelas VM i november och december: För att högsommaren i Qatar kan nå temperaturer kring 50 grader. I november och december är temperaturen mellan 25 och 30 grader. Att mästerskapet flyttats från sommaren till vintern innebär att de stora europeiska ligorna måste göra uppehåll under VM.

Vad hände med Ryssland: De kastades ut ur det europeiska VM-playoffet – där de skulle mött Polen – på grund av landets invasion av Ukraina.

Lottning: Mästerskapet lottas på fredag klockan 18.00 svensk tid. Åtta grupper med fyra nationer i varje grupp. Värdnationen Qatar är redan placerat i grupp A. Seedningen på Fifas världsranking, som kommer uppdaterad på torsdag, är också avgörande för lottningen. Det finns fyra olika potter med de seedade nationerna, där de åtta högst seedade nationerna placeras i pott 1, medan nästa åtta högst seedade nationer placeras i pott 2, och så vidare. Därefter lottas lagen utifrån de olika potterna.

Kritiken mot mästerskapet: Sedan Fifa klubbade att VM ska spelas i Qatar har allt annat än fotboll stått i fokus. Anklagelser om korruption i valprocessen, frågan om mänskliga rättigheter i landet och Amnesty Internationals larm om gästarbetare som dör under byggnationerna av VM-arenor har varit återkommande. Enligt The Guardian har över 6 500 gästarbetare dött under byggena av arenor och annan infrastruktur inför mästerskapet.