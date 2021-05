Guide: Giro d’Italia 2021 – etapper, favoriter, historia

Vad: Giro d'Italia, ett tre veckors cykellopp i Italien, som arrangeras för 104:e gången. Girot ställdes in 1915–1918 under första världskriget och 1941–1945 under andra världskriget.

När: 8–30 maj.

Hur startades Giro d’Italia: Tävlingen startades av sporttidningen La Gazzetta dello Sport, som trycks på rosa papper, år 1909.

Var går starten i år: Loppet inleds den 8 maj i Turin med ett tempo över 8,6 kilometer.

Var ligger slutmålet: I Milano, sista etappen den 30 maj är ett tempolopp över 30,3 kilometer där målet är beläget i skuggan av den spektakulära Duomo di Milano.

Hur långt är loppet totalt: 347 mil, 9 kilometer och 900 meter.

Hur lång är en genomsnittlig etapp: Drygt 16 mil.

Vissa etapper är flackare, medan andra passar klättrarna bättre. Bild från i fjol. Foto: Fabio Ferrari/AP

Tuffaste etappen: Ser ut att bli den 16:e mellan Sacile och skidorten Cortina d'Ampezzo i Dolomiterna. Etappen innehåller fyra förstklassiga stigningar. La Crosetta (11,6 kilometer med 7,1 procents stigning) följs av Passo Fedaia (14 kilometer med 7,6 procents stigning). Cima Coppi, Girots högsta punkt uppkallad efter legendaren Fausto Coppi, är Passo Pordio på 2.239 meter (11,8 kilometer med 6,8 procents stigning). Passo Giau (9,9 kilometer och hela 9,3 procents stigning) avslutar en etapp som mycket väl kan ge fingervisning om vem som kommer ta hem Girot.

En bra sträcka för alla spurtare: Etapp 5 med mål mellan Modena och Cattolica. Det handlar om 177 kilometer där cyklisterna kommer följa vägen till Adriatiska kusten och bara klättra 200 meter under hela etappen.

Får cyklisterna aldrig vila: Jo, tisdagar, i alla fall 18 och 25 maj har man varit bussig och lagt in vilodager.

Varför bär några åkare speciella tröjor: Den som leder loppet bär sedan 1931 den eftertraktade rosa tröjan, på italienska la maglia rosa. Det finns även en bergströja (blå), en poängtröja (röd) samt en ungdomströja (vit).

Vilka är favoriter i långa loppet: Britten Simon Yates, som tvingades bryta loppet i fjol på grund av covid-19, debuterande colombianen Egan Bernal, som vann Tour de France 2019, och 21-årige stjärnskottet belgaren Remco Evenepoel. Vincenzo Nibali, segrare 2016, är det italienska hemmahoppet.

Se upp med: Pavel Sivakov, den 23-årige ryssen slutade nia i sin debut för två år sedan.

Stjärnor som saknas: Britten Tao Geoghegan Hart kommer inte försvara sin titel. Richard Carapaz, Ecuador, som vann 2019, kommer inte heller till start.

Britten Tao Geoghegan Hart med Duomo di Milano i bakgrunden. Foto: Gian Mattia D'Alberto/AP

Fem senaste segrarna: 2020: Tao Geoghegan Hart, Storbritannien. 2019: Richard Carapaz, Ecuador. 2018: Chris Froome, Storbritannien. 2017: Tom Dumoulin, Nederländerna. 2016: Vincenzo Nibali, Italien.

Vad gjorde Tao Geoghegan Hart historisk: Han var den förste att vinna Girot utan att bära den rosa ledartröjan. Tao Geoghegan Hart övertog ledningen på sista etappen och vann Girot 2020 med 39 sekunder före australiern Jai Hindley.

Hur mycket fick britten för sin seger? Det blev en check på 265.668 euro, tvåan Jai Hindley fick 133.412 och trean Wilco Kelderman, Nederländerna, 68.801 euro.

Vilka cyklister har vunnit flest Giro? Italienarna Alfredo Binda (1925–1933) och Fausto Coppi (1940–1953) samt belgaren Eddy Merckz (1968–1974) har alla fem segrar.

Har en svensk vunnit: Gösta ”Fåglum” Pettersson vann loppet 1971. Tommy Prim kom tvåa 1981 och 1982 och Bernt Johansson trea 1979.

