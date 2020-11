Guide inför golfklassikern US Masters

Vad

US Masters, en ständigt återkommande tävling som spelats sedan 1934. Är en av herrgolfens fyra majors.

Var

Avgörs alltid på Augusta National Golf Club i Georgia, USA.

När

12–15 november.

Hur

72 hål, kvalgräns efter 36 hål.

Hur många spelare

92 spelare har kvalificerats sig för årets upplaga. Cirka 50 spelare går vidare till spel lördag-söndag.

Prispengarna

11,5 miljoner dollar ligger i prispotten. Vinnaren åker hem med drygt två miljoner dollar.

Segertrofén

Förutom de enorma prispengarna får vinnaren på söndag en grön kavaj. Traditionen säger att förra årets vinnare ska hjälpa den nya mästaren på med kavajen.

Banan

Få banor kan mäta sig med den mystik Augusta National omger. Hål 11-13 går under namnet ”Amen Corner”. Hål 12 anses som ett av världens vackraste korthål, 142 meter. Varje hål på banan har fått namn efter en blomma.

Coronaviruset

Samtliga spelare testades för covid-19 innan de fick komma in på Augusta National den här veckan. Två spelare har lämnat återbud på grund av att de är coronasmittade: 2017 års segrare Sergio Garcia och chilenaren Joaquin Niemann.

På grund av pandemin är ingen publik välkommen runt banan. Biljetterna till tävlingen tar annars alltid slut direkt när de släpps.

Fem favoriter

● Bryson DeChambeau. Amerikanen är hetast i golfvärlden just. Han slår bollen längre än alla andra. På jakt efter sin andra major efter vinsten i US Open tidigare i år.

● Jon Rahm. Den kraftfulle spanjoren har vunnit mycket, bland annat fem gånger på PGA-touren, men aldrig en major. Kanske är det dags för världstvåan nu som visar form. (Se film i spelaren ovan på hans galna hole-in-one under ett inspelningsvarv.)

● Rory McIlroy. Nordirländaren har vunnit British Open, US Open och PGA–mästerskapet. US Masters är den enda majortitel han saknar.

● Dustin Johnson. Världsettan från USA, måste naturligtvis vara med i favorittipsen. Delad tvåa bakom Tiger Woods 2019.

● Louis Oosthuizen. Den coole sydafrikanen brukar spela bra i majors. Vann British Open 2010 och delad tvåa i US Masters tidigare. Delad trea i årets US Open.

Henrik Stenson – ensam svensk i veckans US Masters – under ett av inspelsvarven. Foto: Patrick Smith/AFP

Svensken

Henrik Stenson är hittills Nordens enda manlige majorvinnare, 2016 vann han British Open. Nu är han ensam svensk i startfältet. Det blir 15:e gången som Stenson spelar US Masters. Bästa placeringen hittills är en delad femteplats från 2018. Stenson inleder sin första rond kl 13.44 svensk tid och spelar tillsammans med Xander Schauffele och Jason Krokrak.

Mästaren

Tiger Woods svarade för en av golfens hittills mest sensationella comebacker när han vann en major igen, elva år efter segern i US Open 2008. Mellan titlarna hade Woods genomgått fyra ryggoperationer. Nu står megastjärnan i rampljuset igen. På jakt efter sin sjätte seger i US Masters och den 16:e majortiteln totalt.

Tio senaste vinnarna

2019: Tiger Woods, USA.

2018: Patrick Reed, USA.

2017: Sergio Garcia, Spanien.

2016: Danny Willett, England.

2015: Jordan Spieth, USA.

2014: Bubba Watson, USA.

2013: Adam Scott, Australien.

2012: Bubba Watson, USA.

2011: Charl Schwartzel, Sydafrika.

2010: Phil Mickelson, USA.

Flest segrar

6 gånger:

Jack Nicklaus: 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986.

5 gånger:

Tiger Woods: 1997, 2001, 2002, 2005, 2019.

4 gånger:

Arnold Palmer: 1958, 1960, 1962, 1964.

Tv-tider

Torsdag: 13.30–23.30 på C More Golf/C More Play, samt 19.00–20.00 och 22.40–23.30 på TV12.