Guide inför SDHL-säsongen – Brynäs och Luleå favoriter

Ny regel om hemmafostrade spelare

För att lyfta damhockeyn i Sverige ytterligare så har ligan bestämt sig för att införa en regel kring antalet inhemska spelare. En trupp på 20 spelare måste innehålla 8 spelare eller fler som representerat en svensk förening i minst tre år mellan 15 och 21 års ålder. Andelen spelare som måste vara hemmafostrade kommer att öka för varje år.

Favoriterna

Fjolårets finalister Brynäs och Luleå är tippade i toppen även i år trots tunga spelartapp. Brynäs landslagsforward och poänggarant Erika Grahm har valt att lägga skridskorna på hyllan för att helhjärtat satsa på rollen som sportchef. Luleåstjärnorna Michela Cava och Emma Nordin, som tillsammans gjorde 124 poäng under guldsäsongen, har lämnat klubben för samma klubb i Kina och den ryska ligan. Tränare Mikael Forsberg tonar dock ner påståendet om att de skulle ha en tunnare trupp i år.

– Det kanske ser ut så men vi har en spännande trupp, sa han på ligans upptaktsträff.

När sedan frågan kom om vilka som vinner SM-guld så valde han ändå att ge Brynäs fördel.

– Vi får väl lämna över favoritskapet till Brynäs.

Poängmaskinerna Emma Nordin och Michela Cava som nu har lämnat. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

Stockholmslaget SDE har värvat en stjärna

SDE tog sig till slutspel för första gången säsongen 2019–20 genom en sjundeplats i grundserien och förbättrade det under fjolårssäsongen med en sjätteplats. Danderydslaget har åkt ut i kvartsfinalen båda gångerna men tippas att nå ytterligare en slutspelsplats av Pernilla Winberg, expert på C More.

– De har en större bredd i truppen än förra säsongen och har en uppåtgående trend, sa hon till SDHL.se.

Med nye tränaren Johanna Ikonen ska SDE nu sikta högre. Lindsey Post, som med sina 94,2 i räddningsprocent var ligans bästa målvakt säsongen 19–20, är en av stjärnorna som ska lyfta laget men det stora utropstecknet är ett nyförvärv. Michelle Löwenhielm blev prisad som årets spelare i SDHL och har nu anslutit från HV71. Landslagsforwarden gjorde 49 poäng när HV71 slutade trea i grundserien och tog sig till semifinal. Flytten kan därför ses som ett steg nedåt i karriären.

– Jag känner många i SDE och är härifrån. Jag ville också komma närmre familjen och börja plugga, sa Löwenhielm under upptaktsträffen.

Löwenhielm i sin nya klubblagströja. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Djurgården tappar poängspelare

Fjärdeplatsen från i fjol räckte till en semifinal. I år får Djurgården klara sig utan två av sina tre bästa poängspelare från det året. Sarah Bujold lämnade för konkurrenten HV71 och Andrea Dalen tackar för sig efter sex säsonger och går till Linköping. Lägg därtill att målvaktsveteranen Lovisa Berndtsson blev historisk i och med sin flytt till Buffalo Beauts. Målvakten blev den första internationella spelaren att väljas i en draft när National Women's Hockey League (NWHL) höll sin första internationella draft.

Frispråkig målvakt gör comeback i fjolårets tabelljumbo

Ligans sydligaste lag Göteborg HC har haft det tufft sedan uppflyttningen 2017. Alla fyra åren i SDHL har laget slutat som jumbo och i fjol vann det endast 3 av 36 matcher. Laget tappade sin målvaktsstjärna Frida Axell till Luleå men har ersatt med Sofia Reideborn som gör comeback. Den frispråkige Reideborn valde att ta en paus från damhockeyn efter att ha pratat om de problem hon anser kan komma från parrelationer inom lag. Uttalandet togs inte emot väl av alla dåvarande lagkamrater och ansågs vara homofobiskt. Men nu ska Reideborn återigen vakta stolparna för ett SDHL-lag.

Laget har även förstärkt med mentala coacher och fystränare. Något som enligt huvudtränare Heini Lundin ska göra så att Göteborg kan vara med och slåss om slutspelsplatserna. Den visionen delar spelaren Sandra Rannerud men har en lite mer humoristisk underton.

– Den största utmaningen i år är att ta poäng, sa Sandra Rannerud skrattandes.

Viktigaste nyförvärven och förlusterna i lagen

AIK

Förra säsongen: 8, kvartsfinal.

Målsättning: Fyra-sexa.

Bästa nyförvärvet: Målvakten Minatsu Murase, OS-spelare i Damkronorna 2018, är tillbaka efter ett års föräldraledighet.

Tyngsta tappet: Backen Louise Nordberg Tenglin slutar efter tolv säsonger i klubben.

Brynäs

Förra säsongen: 2, SM-final.

Målsättning: SM-guld.

Bästa nyförvärvet: Tjeckiska VM-backen Sammy Kolowratova.

Tyngsta tappet: Lagkaptenen och forwardsprofilen Erika Grahm avslutar karriären för att satsa enbart på sportchefsjobbet.

Djurgården

Förra säsongen: 4, semifinal.

Målsättning: Topp 6.

Bästa nyförvärvet: Kanadensiska poängmaskinen Hannah Miller, 17 mål och 36 poäng i kinesiska KRS Vanke Rayse (i ryska ligan) förra säsongen.

Tyngsta tappet: Norska forwardsstjärnan och lagkaptenen Andrea Dalen, klubbens bästa målskytt och poängplockare genom tiderna, som flyttar till Linköping.

Göteborg

Förra säsongen: 10, kvalet inställt.

Målsättning: Slutspel (topp 8).

Bästa nyförvärvet: Målvaktsprofilen Sofia Reideborn, tidigare i SDE, gör comeback efter ett sabbatsår.

Tyngsta tappet: Kanadensiska forwarden Hannah Clayton-Carroll, mål- och poängbäst i laget i fjol, flyttar till SDE.

HV71

Förra säsongen: 3, semifinal.

Målsättning: Topp 3.

Bästa nyförvärvet: Landslagsforwarden Hanna Olsson, 22, är inget nyförvärv, men att hon är tillbaka efter korsbandsskadan som spolierade hela förra säsongen, är ett jättelyft.

Tyngsta tappet: Flera tunga, men amerikanska OS-guldbacken Sidney Morin och kanadensiska forwarden Kennedy Marchment, tvåa i SDHL:s poängliga, är mest kännbara.

Leksand

Förra säsongen: 9, kvalet inställt.

Målsättning: Topp 6.

Bästa nyförvärvet: Produktiva schweiziska VM-forwarden Phoebe Staenz, 23 mål och 37 poäng på 18 matcher i Thurgau i fjol.

Tyngsta tappet: En annan schweizisk VM-spelare, backen Sarah Forster, som försvinner till AIK.

Linköping

Förra säsongen: 5, kvartsfinal.

Målsättning: Tampas om guldet.

Bästa nyförvärvet: Djurgårdens poängmaskin Andrea Dalen.

Tyngsta tappet: Meriterade kanadensiska stjärnan Jennifer Wakefield, näst bästa poängplockare i klubben i fjol.

Luleå

Förra säsongen: 1, SM-guld.

Målsättning: SM-guld.

Bästa nyförvärvet: Rutinerade landslagsbacken Anna Kjellbin ansluter från HV71.

Tyngsta tappet: 58 mål och totalt 143 poäng i fjol försvinner när landslagsforwarden Emma Nordin, fyra SM-guld med Luleå, och kanadensiskan Michela Cava sökt sig till Ryssland. Nordin kan dock, enligt NSD, återvända för spel under en del av grundserien.

Modo

Förra säsongen: 6, kvartsfinal.

Målsättning: Bättre än i fjol.

Bästa nyförvärvet: Kanadensiska poängdrottningen Kaitlyn Tougas återvänder efter två säsonger i andra klubbar. Gjorde 30 mål och 79 poäng i Modo 2017-19.

Tyngsta tappet: Landslagsbacken Sofia Engström, 33, lägger skridskorna på hyllan - men blir kvar i föreningen som ledare för damjuniorerna.

SDE

Förra säsongen: 7, kvartsfinal.

Målsättning: Fler vinster än förra säsongen.

Bästa nyförvärvet: Landslagsforwarden Michelle Löwenhielm, 26, återvänder från HV71 till sin moderklubb efter flera år i andra klubbar, både utomlands och i Sverige.

Tyngsta tappet: Nederländskan Savine Wielenga, bästa målskytt i fjol i SDE, flyttar till HV71.

Så spelas premiäromgången

Lördag 11 september

12.00:

Leksand–MoDo

Brynäs–Luleå/MSSK

13.00:

Linköping–Göteborg

15.00:

HV71–Djurgården

15.30:

AIK–SDE